La avería de la catenaria entre Benifaió y Silla persiste y cronifica los retrasos en la C1 y C2

Siguen los retrasos en las líneas C1 y C2 de Cercanías de València. La avería de la catenaria detectada este lunes a las 5 horas sigue sin resolverse y esto está ocasionando demoras de entre 15 y 30 minutos en ambas líneas, que unen las comarcas de la Ribera, la Costera, la Safor y l’Horta Sud con la capital, así como supresión de algunos trenes.

El fallo en la catenaria obligó ayer a suprimir la circulación en una de las vías entre Benifaió y Silla para permitir los trabajos de reparación. Hoy la circulación continúa en una sola vía entre estas dos poblaciones. Desde Renfe han informado que los trenes de la línea C2 circulan con doble composición para duplicar su capacidad y advierten de que se están produciendo retrasos en casi todos los servicios y que la restricción de la circulación a una sola vía obliga a supresiones puntuales de trenes.

En cuanto a la línea C1, también se están produciendo retrasos toda la mañana a causa del efecto de la línea C2 (los trenes de este trayecto no llegan a tiempo para hacer los servicios de la línea de Gandia) y además hay en marcha trabajos de mejora de las infraestructuras por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Se desconoce cuándo acabarán los trabajos de reparación de la catenaria. Se sigue trabajando en la resolución, informan desde Adif. El arrollamiento de una persona anoche en Catarroja obligó a interrumpir los trabajos en la línea, lo que ha retrasado las labores para la recuperación de la catenaria.

La afección a la línea eléctrica de los trenes obligó el lunes a suspender el tráfico ferroviario en las líneas C1 y C2 de Cercanías durante más de una hora de madrugada y, posteriormente, a restringir la circulación a una sola vía en la C2, entre Benifaió y Silla, una limitación que hoy persiste. Numerosos viajeros se vieron afectados y Renfe tuvo que habilitar un servicio de autobús para trasladar a los viajeros entre Algemesí y Silla para que pudieran completar su viaje a València. El transporte alternativo se suprimió a las 10,30 horas, después de que se restableciera la circulación por una sola vía a las 9,15 horas en la línea C2 València-Xàtiva-Moixent y se normalizara el tráfico ferroviario en la línea C1 Valencia-Gandia.