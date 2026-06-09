La familia del genocida croata enterrado en Carcaixent acata el mandato del Gobierno y retira el escudo fascista

Los descendientes del genocida croata que se encuentra enterrado en el cementerio de Carcaixent han cumplido este martes la primera parte de la resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática que, fechada el pasado 16 de abril, ordenó la retirada inmediata del escudo del régimen fascista Ustaša del panteón de Vjekoslav Luburić. Un marmolista de Carcaixent ha desmontado este elemento que el ministerio declaró contrario a la Ley de Memoria Democrática por encargo de la familia y, al parecer, con la perspectiva de instalar en un futuro próximo un escudo de Croacia actual. Se trata del escudo del partido fascista croata que colaboró con los nazis durante la ocupación de los Balcanes.

La lápida central ya sin el escudo. / Levante-EMV

Una segunda parte de la resolución del ministerio ordena la instalación de paneles interpretativos u otros elementos de carácter explicativo que permitan ofrecer “una contextualización histórica” suficiente y veraz del papel desempeñado por Luburić en el régimen Ustaša, “así como de los crímenes cometidos por dicho régimen, en particular el genocidio perpetrado contra las poblaciones serbia, judía y gitana, con especial mención al campo de concentración de Jasenovac, incluyendo asimismo una síntesis de su trayectoria vital y de su posterior estancia en España”. La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha solicitado a los servicios jurídicos del ayuntamiento este mismo martes para que realizan un nuevo requerimiento a la familia para que explique cómo se dispone a cumplir esta segunda parte de la resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática.

La familia de Vjekoslav Luburic ya había manifestado su intención de cumplir la resolución del Gobierno, según explicó la alcaldesa de Carcaixent tras una reunión mantenida en abril con un hijo del genocida croata, ya que como propietaria de los derechos funerarios del panteón era la primera obligada a cumplir el mandato del ministerio. Este le confirmó que acataban la resolución de Memoria Democrática, al tiempo que abogaba por mantener el mausoleo en una calle principal del cementerio de Carcaixent.

“La familia me ha trasladado la intención de cumplir la resolución, no quieren más problemas y van a acatar lo que ha determinado el ministerio sin impugnar nada”, explicó en su momento Almiñana, mientras señalaba que, al margen de la conversación mantenida, el ayuntamiento también había requerido por escrito a la familia para que quedara constancia formal y asumieran también por escrito esta voluntad de cumplir el mandato del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El panteón ya sin el escudo. / Levante-EMV

El secretario de Estado rubricó en abril una resolución por la que el Gobierno incluía el panteón de Vjekoslav Luburić en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, con la orden de retirar de forma inmediata el escudo de Ustaša, y la instalación de elementos que ayuden a conocer la figura y los crímenes de Luburic, conocido como “el carnicero”, en especial al genocidio perpetrado en el campo de Jasenovac y su trayectoria posterior en España. Este mandato abría una expectativa a que fuera la familia la que decidiera trasladar la tumbra a otro emplazamiento. El ministerio dio a conocer la resolución apenas unos días antes de una concentración de un grupo ultra para rendir homenaje a Luburić en respuesta a un acto de vandalismo que había sufrido unas semanas antess

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Vjekoslav Luburić logró llegar a España amparado por el régimen franquista y desarrolló una vida con completa normalidad bajo el nombre falso de Vicente Pérez García. Recaló en Carcaixent y fundó una imprenta que se convirtió en espacio de encuentro para antiguos Ustasas croatas y en foco de difusión de las ideas que sostenían, según detalla la resolución del ministerio, hasta que fue asesinado por un agente del régimen comunista de Yugoslavia el 20 de abril de 1969 y fue enterrado en el cementerio de Carcaixent.