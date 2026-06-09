El feriante agredido en Algemesí se resignó a su suerte: "Que me peguen lo que quieran, ya me levantaré"

Nueve puntos en la mano e importantes contusiones en la cara y en la cabeza, principalmente, son lo que queda de la brutal agresión que sufrió Antonio el pasado 3 de junio en la Fira de Sant Onofre de Algemesí. Eso y el impactante vídeo que algún visitante grabó sobre la paliza tumultuaria y que ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales entre los vecinos de Algemesí. El miércoles de la semana pasada era “dia del xiquet” en la feria de atracciones, con las entradas a precios reducidos para los más pequeños. “Había mucha gente”, destaca uno de los trabajadores de la feria. Sobre las 23 horas, el foco de atención se concentró en la pista de autos de choque, donde se generó un tumulto de jóvenes —“niñatos”, “chavales”, como los describen los feriantes— que, todos a una, derribaron y patearon a Antonio, operario de esta atracción, tal y como recoge la grabación ampliamente difundida.

“Me quedé en el suelo, que me den todo lo que quieran, ya me levantaré”, asegura Antonio que pensó. “Fueron diez segundos”, narra un compañero. Antonio, que lleva tres años consecutivos acudiendo a la feria de Algemesí con la atracción de coches de choque, se levantó cuando pudo y se marchó, tambaleante. Unos vecinos que salen a tomar la fresca al Parc Salvador Castell y le conocen de estos días de feria —las atracciones se instalaron en el parque el 29 de mayo— le ofrecieron ayuda. Cuando se encontró mejor, se marchó al hospital, donde le atendieron tras la paliza. Desde entonces, se ha quedado recuperándose en su casa. Su jefe asegura que habla con él cada día y dice que prefiere que no vuelva este año: “Desmontaremos el lunes o el martes, él aún está dolorido y se está reponiendo de las heridas, así que mejor que se quede en casa”, explica a Levante-EMV. Es la tercera generación de su familia con esta atracción, que es una de las fijas año tras año en Algemesí: “No he visto nunca una situación como la del día 3”, reconoce.

Asoecto que ofreía la Fira de Sant Onofre de Algemesí este lunes por la tarde. / Teresa Juan-Mompó

Los feriantes de Algemesí consultados vivieron todos el suceso con preocupación y con sorpresa por la “gran violencia” con que actuaron la “banda de niñatos”, “jóvenes, y muchos menores”, dicen. Prefieren no dar sus nombres, ni salir en las fotos: “Vivimos en la calle y vivimos de la gente que viene a la feria”, justifican. Coinciden en que en ocasiones se producen peleas o conflictos, pero nunca antes habían vivido una pelea de semejante “brutalidad” en Algemesí.

El origen: avisos para cumplir las normas

De acuerdo con el testimonio de Antonio, el origen del altercado fue el intento del trabajador de hacer cumplir las normas de la atracción. Un joven subió con una cerveza y él le llamó la atención porque “no se puede subir con bebidas”. A pesar del aviso, el chico, que “iba con la novia”, no hizo caso y Antonio le dio una segunda advertencia: “Le dije que se bajara, se acabara la bebida, y subiera después”, explica. “El joven se levantó y me metió un cabezazo. Y yo me devolví”, dice. De inmediato, “empezaron a meterse otros, muy jóvenes, muchos”. Antonio cayó al suelo y los jóvenes empezaron a patearle. Ahí es cuando él pensó que lo mejor era esperar “a que se cansaran”. No obstante, en un momento dado pudo levantarse y huir. “Tenías que haberle visto la cara”, dice uno de los feriantes que presenció la paliza. Antonio sufrió golpes en la cabeza y en el cuerpo, así como un desgarro en un dedo —“por un golpe con una hebilla o algo metálico”, dice—, donde le pusieron nueve puntos. Casi una semana después sigue con dolores. Aunque su ánimo no parece afectado. “Sé cómo tratar a la gente. Llevo años trabajando de cara al público”, comenta. Es de Madrid, pero vive desde hace años en un municipio de la Ribera. “He vivido diecisiete años en Perú y he visto actos muy violentos allá, aunque aquí no me había visto nunca implicado en algo así”, concluye.

El tumulto “se disolvió enseguida”, comentan los feriantes. El jefe de Antonio llamó al 112 y “en unos diez minutos llegó la patrulla”. “Estuvieron aquí hablando conmigo, pero los jóvenes ya no estaban”, comenta. Los trabajadores de la feria entienden que Antonio no haya puesto denuncia porque al tratarse de menores y no poder identificar al tumulto “no van a hacer nada”. Además, dicen, “vivimos en la calle y aquí no hay seguridad”.