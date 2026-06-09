El joven vetado como fallero mayor en Carcaixent ejercerá como padrino de la comisión

Ni fallero mayor ni representante masculino. Un cambio de papeles entre las personas que se habían coordinado para asumir los cargos de honor en la falla Pes de la Fulla de Carcaixent en el nuevo ejercicio permitirá a la comisión contar con una fallera mayor y, a priori, aparcar el debate sobre la figura del fallero mayor que tantas tensiones ha generado en las últimas dos semanas. Eso sí, el joven que se había postulado para este cargo en ausencia de la figura femenina y que fue vetado por una mayoría de comisiones ejercerá como padrino y, como novedad, Pes de la Fulla contará por primera vez con dos padrinos del mismo sexo. La comisión así lo trasladó la semana pasada al resto de fallas de la ciudad en una nueva asamblea y, el mismo viernes, procedió al nombramiento formal de Christina Ferrando como fallera mayor y de Kike Pepiol y Dani Llinares como padrinos, en un acto que contó con la presencia de la fallera mayor de Carcaixent 2027, Carolina Cerro, que forma parte de la comisión. Las redes sociales de la falla dan cuentan del “nomenament” sin detallar el reparto de cargos, ya que mantiene el hermetismo sobre la resolución de esta polémica.

La figura de los padrinos está muy arraigada en Carcaixent como cargos honoríficos junto a las falleras mayores y presidentes. Fuentes del entorno de Pes de la Fulla explican que, en un principio, estaba previsto que Christina Ferrando ejerciera como madrina aunque con todo el revuelo que ha generado la propuesta de designar a Kike Pepiol como fallero mayor han optado por compartir el año, aunque con los papeles cambiados. Pes de la Fulla comunicó al resto de comisiones que contará por primera vez con dos padrinos masculinos, una propuesta que, según las fuentes consultadas, no generó oposición, por lo que todo apunta que se da por cerrado el debate y el conflicto.

Como ha informado Levante-EMV, la propuesta de designar un fallero mayor en Pes de la Fulla, en ausencia de la figura femenina, fue rechazada por una mayoría de las comisiones de Carcaixent en una asamblea que registró ocho votos en contra, cuatro a favor y una abstención. La comisión realizó un nuevo intento al considerar que una laguna en el reglamento permitía que un hombre ejerciera como representante -renunció a la denominación de fallero mayor- si bien la Junta Local Fallera decidió remitir el caso a la comisión de incidencias. Las fuentes consultadas detallan, no obstante, que en esa segunda asamblea, cargada de tensión, Pes de la Fulla no solicitaba una modificación del reglamento sino que se limitaba a informar de que había designado un representante masculino que es el que acudiría a los actos y solicitaba que se explicara el tratamiento protocolario que recibiría. Aunque no se votó, sí hubo un posicionamiento mayoritario a no otorgar el mismo trato que a las falleras mayores. En esa asamblea se impuso una ley del silencio para evitar que trascendieran nuevas informaciones sobre el conflicto. La propuesta de contar con dos padrinos provocó una tercera reunión y, a priori, cierra la polémica.