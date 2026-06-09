Los profesores de Alzira anulan las excursiones del próximo curso en plena presión por la huelga

Todos los centros educativos públicos de Alzira dependientes de la Conselleria de Educación —a excepción del CEIP Lluís Vives— han acordado suspender las salidas escolares, excursiones y viajes a partir del curso 2026-2027 tal y como recoge un comunicado hecho público por las asambleas docentes. Esta “medida de presión legítima” se mantendrá de forma indefinida, indica el texto, hasta que la Conselleria de Educación aplique “mejoras estructurales en la enseñanza pública” y firme un acuerdo con los sindicatos educativos que están desarrollando las negociaciones en el contexto de la huelga del profesorado activa desde el 11 de mayo que cuente con el respaldo del colectivo. El paro de estas actividades, destacan, afectará directamente a los servicios de empresas de transporte, agencias de viajes, albergues, granjas escuela y museos, a los que “puede comportar consecuencias económicas” y a quienes los docentes invitan a utilizar “sus propios canales de comunicación para hacer llegar su malestar a la administración pública”.

Esta decisión coincide con el contexto de movilizaciones, huelga docente y protestas del profesorado y las familias por las deficiencias en las infraestructuras de los centros, la falta de recursos y la saturación de las aulas. Los profesores concretan sus reivindicaciones en el manifiesto: “Dejaremos de realizar salidas escolares hasta que la Conselleria de Educación implemente mejoras reales, estructurales y efectivas al sistema educativo público: bajada de ratios, acuerdo de plantilles, fortalecimiento de la enseñanza en valenciano, climatización de las aulas y mejora de las infraestructuras educativas, recursos para la inclusión, reducción de la burocracia y recuperación del poder adquisitivo”.

Profesorado participante en la manifestación desarrollada en Alzira. / Teresa Juan-Mompó

El profesorado aclara que “esta decisión no es una renuncia” y añade: “No abandonamos nuestra vocación ni el valor pedagógico de estas actividades. Al contrario, defendemos la educación pública con la firmeza que la situación exige”. Sin embargo, argumentan que es una “medida de presión legítima ante una realidad que hace demasiados años que arrastramos y que se ha vuelto insostenible”.

Sobrecarga añadida

El motivo del colectivo para decir basta es la desprotección laboral que sufren. Según los docentes, las salidas y pernoctaciones implican “una responsabilidad civil y penal directa sobre el profesorado”, además de “disponibilidad absoluta fuera del horario laboral” y “horas extras no reconocidas ni remuneradas”. Esto genera “una sobrecarga añadida a una jornada ya saturada de burocracia y tareas administrativas”. Por ello, cancelan estas actividades “por dignidad profesional”, “por responsabilidad educativa” y “por una educación pública que esté a la altura del país que queremos”.

La protesta cuenta con un apoyo casi unánime en el municipio. Se han adherido todos los institutos de educación secundaria, la Escoleta Infantil Tulell, el CIPFP Luis Suñer Sanchis, el centro de adultos CFPA Enric Valor y la totalidad de los colegios de educación infantil y primaria, a falta únicamente del CEIP Lluís Vives que ha rechazado adherirse al manifiesto, de acuerdo con la asamblea de docentes. Se queda fuera del acuerdo el CEE Carmen Picó, centro de ámbito comarcal que no ha podido trasladar el manifiesto a su asamblea docente, según concretan.