La regeneración de las playas de Sueca toma forma tras décadas de reivindicaciones vecinales

Sueca empieza a ver como se materializa una de las reivindicaciones históricas más persistentes de sus vecinos. La regeneración de las playas de El Perelló, El Pouet y Les Palmeres avanza estos días con la intervención de la megadraga Bonny River, una de las mayores embarcaciones especializadas de Europa, encargada de aportar cerca de 775.000 metros cúbicos de arena a un litoral que durante décadas ha sufrido los efectos de la regresión costera.

Nuevo aspecto del litoral del Perelló y Sueca. / Joan Gimeno

La actuación forma parte de un ambicioso megaproyecto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica que contempla la regeneración de diversos tramos del litoral valenciano por un importe superior a los 42 millones de euros. El plan incluye actuaciones en playas de Sagunt, El Saler, Sueca y Cullera, consideradas algunas de las zonas más afectadas por la pérdida progresiva de arena y el avance del mar.

En conjunto, el proyecto prevé la aportación de más de tres millones de metros cúbicos de arena procedentes de bancos submarinos autorizados frente a la costa valenciana. Se trata de una de las mayores operaciones de regeneración litoral ejecutadas en la Comunitat Valenciana en las últimas décadas.

Dentro de este programa, las playas suecanas ocupan un lugar destacado. Los trabajos permitirán recuperar una anchura media de hasta 22 metros en numerosos tramos y devolver a la costa una imagen muy similar a la que presentaba antes de que la erosión comenzara a convertirse en una preocupación constante para vecinos y administraciones.

Expectación con la megadraga

La llegada de la Bonny River ha despertado una gran expectación entre residentes y visitantes. Desde hace años, asociaciones vecinales, colectivos sociales y entidades locales venían reclamando medidas urgentes para proteger un litoral que constituye uno de los principales activos ambientales, turísticos y económicos del municipio.

Trabajos de regeneración del litoral de Sueca. / Levante-EMV

La pérdida de arena se había convertido en una de las principales inquietudes de quienes viven en primera línea de playa. Cada temporal dejaba imágenes de paseos dañados, accesos afectados y una franja litoral cada vez más estrecha. La preocupación aumentó especialmente tras los episodios de fuerte oleaje registrados durante la última década, que aceleraron el retroceso de la costa.

Los expertos atribuyen esta situación a una combinación de factores. Entre ellos destacan la reducción de aportes sedimentarios procedentes del río Xúquer, la construcción de infraestructuras portuarias que alteraron la dinámica natural de transporte de arena y el impacto creciente de temporales cada vez más intensos asociados al cambio climático.

Ahora, la imagen frente a las costas de Sueca es muy diferente. La Bonny River extrae arena de un banco submarino situado mar adentro frente a Sueca y Cullera. Posteriormente la transporta mediante un sistema de bombeo y tuberías flotantes hasta las playas donde maquinaria especializada distribuye y perfila el material para reconstruir la franja litoral.

Las obras se concentran principalmente entre el puerto de El Perelló y la zona de Motilla, aunque los beneficios alcanzarán a todo el frente costero de las playas de El Perelló, El Pouet y Les Palmeres. El objetivo no es únicamente aumentar la superficie de arena disponible para los usuarios, sino reforzar la capacidad de la costa para absorber futuros temporales y recuperar parte de su equilibrio natural.

El proyecto también tiene una dimensión ambiental. Además de las aportaciones de arena, las actuaciones contemplan la recuperación de sistemas dunares y la mejora de diversos elementos asociados a la protección del litoral. Todo ello busca incrementar la resiliencia de las playas frente a los efectos de la erosión y del cambio climático.

Joan Gimeno

En paralelo, Cullera está recibiendo cerca de un millón de metros cúbicos de arena en sus playas del Marenyet y l'Estany, mientras que otras actuaciones se desarrollan en Sagunt y en el entorno de El Saler. La suma de todas ellas configura una intervención sin precedentes recientes en la costa valenciana.

La actuación no resolverá por sí sola todos los problemas estructurales de la costa mediterránea, pero sí marca un punto de inflexión para un municipio que llevaba años reclamando soluciones. Hoy, los vecinos de Sueca contemplan cómo miles de toneladas de arena regresan a unas playas que forman parte de la memoria colectiva de generaciones enteras y que aspiran a recuperar el esplendor perdido.