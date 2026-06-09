SOS del gobierno de Carcaixent en minoría: "Es necesario aprobar el presupuesto para evitar el bloqueo"

El equipo de gobierno de Carcaixent ha lanzado una especie de SOS en busca de apoyos para aprobar el presupuesto municipal de 2026, con una advertencia: no hacerlo puede derivar en un bloqueo administrativo. El PP gobierna en minoría desde el principio del mandato con sólo seis concejales en una corporación con 21 ediles. En junio de 2024 logró el apoyo de Compromís para sacar adelante las cuentas municipales -gracias también a la abstención de Units per Carcaixent y Vox-, que tuvo que prorrogar en el ejercicio siguiente después de que la oposición rechazara en el pleno los presupuestos de 2025.

El grupo popular ha alertado en un comunicado de que no se puede mantener por más tiempo esta situación a pesar, defiende, “de la solvencia económica del ayuntamiento”, que ha cerrado el ejercicio 2025 con un resultado positivo de 4,2 millones de euros. “El escenario legal ha cambiado. La reactivación de las reglas fiscales por parte del Ministerio de Hacienda -que permanecían suspendidas desde 2020- obliga a todas las administraciones a ajustarse a nuevos criterios de estabilidad. No aprobar el presupuesto de 2026 forzaría la aplicación de medidas de ajuste y paralizaría proyectos vitales para el día a día de la ciudadanía”, expone el equipo de gobierno en un comunicado, en el que también señala que la falta de presupuesto actualizado “impide adaptar las partidas de gasto a la realidad y a los precios de mercado actuales”.

"No aprobar el presupuesto de 2026 forzaría la aplicación de medidas de ajuste y paralizaría proyectos vitales para el día a día de la ciudadanía”

El equipo de gobierno alerta que el servicio municipal de Intervención ha comunicado que “continuar prorrogando las cuentas de años anteriores e incorporar los remanentes mediante modificaciones de crédito podría poner en riesgo la estabilidad financiera y las inversiones”. Por ese motivo, incide el PP, aprobar el presupuestos de 2026 se convierte “en una necesidad para evitar el bloqueo del municipio”.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha advertido de que "seguir funcionando con un presupuesto prorrogado no es una buena solución para Carcaixent" ya que el municipio requiere de unas cuentas nuevas adaptadas a la realidad de los precios de mercado actuales “para poder ordenar prioridades y trabajar con seguridad”. Entre las inversiones y contratos que dependen de la aprobación de las nuevas cuentas el gobierno local detalla la actualización del servicio de limpieza viaria (Procarsa) y el nuevo contrato de recogida de basura, inversiones en la mejora de calles, plazas y centros escolares, la aportación municipal necesaria para la rehabilitación del Teatro Don Enrique, y las subvenciones destinadas a asociaciones y colectivos locales. "En este momento, no aprobar un presupuesto supone un bloqueo, pero este bloqueo perjudica directamente a la ciudadanía y a las asociaciones al poner en riesgo proyectos y servicios vitales", según explica Almiñana.

Borrador entregado a la oposición

El equipo de gobierno recuerda que todos los grupos de la oposición disponen desde el pasado 12 de marzo del borrador del nuevo presupuesto. “Aunque hemos reiterado la disposición al diálogo y a la negociación, la respuesta ha sido desigual, algunos partidos han realizado consultas sin definir su voto, mientras que otros ni siquiera se han puesto en contacto”, afirma Almiñana.

Una vez finalizada la liquidación de 2025, el equipo de gobierno confía en presentar el nuevo presupuesto en las próximas semanas, por lo que insta a los partidos a anteponer, el interés general de Carcaixent a las estrategias partidistas, con el fin de evitar un bloqueo administrativo que perjudicaría a los vecinos del municipio.

El gobierno local aprovecha el comunicado para dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2025 y destacar que “el Ayuntamiento de Carcaixent ha consolidado su solvencia económica al cerrar el ejercicio 2025 con un resultado positivo de 4,2 millones de euros, cifra que se complementa con un dato clave para la salud financiera del municipio: la deuda del ayuntamiento es prácticamente nula, lo que otorga a la administración local una capacidad sólida para afrontar gastos e inversiones con total seguridad”.

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El PP reivindica que la gestión del equipo de gobierno durante el último año se ha traducido en un impulso a la obra pública y los servicios. “En 2025 se invirtieron más de 5,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 341% respecto al año anterior. Este crecimiento ha sido posible gracias a la mejora en la recaudación y a una administración eficiente de los recursos públicos”, incide el equipo de gobierno.