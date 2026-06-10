Los abogados de Alzira reclaman un octavo juzgado para especializar las salas y aliviar atascos

El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, ha reivindicado este miércoles la necesidad de crear en Alzira un nuevo juzgado, la plaza ocho en el nuevo organigrama como Tribunal de Instancia, con el objetivo de dividir la jurisdicción y sustituir lo que ahora son juzgados mixtos de civil y penal por juzgados especializados en estas materias.

Ferrer ha defendido que la creación de esta nueva sala sería “fundamental” para aliviar el atasco que sufren algunos juzgados y que la especialización, tanto de los funcionarios como de los propios magistrados, contribuiría a mejorar su funcionamiento. “Ya no hay abogados que lleven todo tipo de casos y tampoco podemos tener jueces y funcionarios que lo hagan”, ha comentado mientras reconocía que la creación de este octavo juzgado está en las previsiones, aunque precisa de una modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que corresponde al Ministerio de Justicia.

Ferrer ha realizado estas declaraciones durante la visita convocada por la consellera Nuria Martínez al nuevo Palacio de Justicia de Alzira que, según ha anunciado, empezará después de San Juan a recibir a los funcionarios en un traslado escalado del personal con la perspectiva de que la nueva sede esté plenamente operativa en la primer quincena de julio.

Agustín Ferrer ha destacado que solo por el hecho de contar con seis salas de vistas en el nuevo edificio, frente a las cuatro que hay actualmente, “nos va a permitir reducir los tiempos, hacer más juicios y que el ciudadano perciba que Alzira ya tiene lo que tanto hemos pedido”.

El decano del Colegio de Abogados ha explicado que la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Alzira presenta actualmente una situación de “colapso” que ha calificado de “insostenible” y ha señalado que, junto al juzgado número 3, “que funciona mejor pero arrastra muchos temas de familia”, se deberían reforzar.

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El letrado alzireño ha señalado que “lo más díficil” que era la construcción del nuevo Palacio de Justicia, por su elevada inversión “lo hemos conseguido y ahora tocaría reforzar con tres funcionarios esas dos plazas”. Paralelamente ha reclamado la creación del que sería el octavo juzgado de la ciudad.