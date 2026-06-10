El Alzira FS pesca en el Levante y ya tiene su goleador: el pichichi de Segunda División
Pablo Rochina, que ha marcado 30 goles esta temporada, cubre la vacante que deja Cola con su regreso a El Ejido
El Family Cash Alzira FS ya tiene su goleador: Pablo Rochina. El valenciano sustituirá en la posición de pívot a Cola, que firmará por El Ejido, de donde llegó la pasada temporada y solo ha marcado tres goles en Alzira. Así, el pívot almeriense seguirá en Primera División. Su nuevo equipo ha pagado parte de la cláusula de rescisión al club ribereño.
El nuevo jugador del Family se ha salido esta temporada con 30 goles, 28 en Liga -que le han dado el Pichichi de Segunda División, uno en Copa del Rey y otro en Supercopa Comunitat, y ha destacado sobremanera. Hasta el punto que el seleccionador francés de fútbol sala, Raphael Raynaud, lo convocó para disputar unos amistosos con Polonia. Y es que Rochina tiene doble nacionalidad, hispano-francesa.
Rochina debe ser el primer jugador de los levantinistas que desembarcarán en el conjunto “familiar”, tras la renuncia del conjunto granota a su plaza en Segunda División y también en Segunda División B del fútbol sala nacional, para solicitar su inscripción en Tercera División: Nacho Serra y los hermanos Nacho y Alberto Parreño pueden ser los siguientes.
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