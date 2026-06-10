El alzireño Hugo Grande logra el bronce en su primer mundial de karate kyokushin

La carrera de Hugo Grande Oliver avanza a pasos agigantados. En menos de un año compitiendo en karate kyokushin, después de años triunfando en el taekwondo, ya se proclamó campeón de España una semana después de empezar a practicar este deporte y ahora acaba de lograr el tercer puesto en el Mundial celebrado en Vitoria.

Grande hace honor a su apellido, ya que en octavos de final venció al rumano Albert Panuta, campeón de Europa de su categoría. En cuartos venció al español Daniel Sin, “que en los primeros diez segundos salió a tope con una patada arriba que me espabiló. Con un golpe en el estómago le gané por k.o.”, explicó el alzireño.

El paso a la final se lo jugó con el vasco Xabier Gabriel Varteniuc. “Era más alto y pegaba duro”. Ambos empataron en los dos primeros asaltos y en el tercero se lo llevó el local, que al final fue subcampeón del mundo. “Al acabar no podía caminar pero estaba muy contento con la competición realizada”. Y es que este bronce le ha llegado en su primer año como sub-21, con solo 18 años.

El ribereño es un duro rival. En un open nacional, competición contra karatekas sin diferencia de pesos, le ganó a uno de 80 kg., veinte más que el alzireño. En el último campeonato de España en Miranda de Ebro (Burgos) no podía participar en su categoría por falta de rivales y optó por competir en el senior “para medirme a luchadores más mayores”. La prueba no fue negativa ya que logró el subcampeonato estatal.

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El próximo reto es el campeonato de Europa que se celebrará en Riga (Letonia) en octubre. “Esta competición la sufragará la federación”. Hecho importante ya que “por el coste económico, no puede participar en opens internacionales para pelear contra karatekas diferentes y seguir creciendo”, explicó su shihan y seleccionador español, el también alzireño Leo Adrià.