Catadau alerta de robos por el método del “abrazo amoroso” a personas mayores
La Policía Local recomienda a la población que eviten a desconocidos con amabilidad extrema o que buscan el contacto físico con cualquier excusa
El Ayuntamiento de Catadau ha alertado a la población a través de las redes sociales de que la policía ha detectado en el municipio la presencia de delincuentes que utilizan el método del “abrazo amoroso” para robar, sobre todo, a las personas mayores.
Según la información facilitada por la Policía Local, el método consiste en que estas pesonas se acercan con cualquier excusa, ya sea pedir una dirección, firmar un papel o simulando que conocen al interlocutor, y como muestra de agradecimiento buscan un contacto físico con un abrazo o incluso beso. En ese momento cuando realizan las sustracciones de joyas, cadenas o relojes de valor.
El ayuntamiento ha recomendado a la población que mantenga las distancias con desconocidos o que desconfíen de la amabilidad extrema de personas que no conocen de nada y, sobre todo, que evite esos abrazos, así como que se evite exhibir joyas o relojes ostentosos en la vía pública.
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