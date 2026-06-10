Ciudadanos y el sector escindido de UCIN Alzira se unen para concurrir a las municipales de 2027

El colectivo de Ciudadanos Alzira y el sector crítico escindido de UCIN tras la expulsión de la concejal Mar Chordá han alcanzado un acuerdo para crear una nueva formación política con la que concurrir a las municipales de mayo de 2027, en un intento de disputar el espacio de centro derecha al Partido Popular, en un proceso en el que no descartan incorporar a otras formaciones políticas incipientes para evitar la dispersión del voto. Según ha podido saber Levante-EMV, el acuerdo se ha cerrado a falta de decidir el nombre del nuevo partido y quién será el candidato. Si bien todo apunta que el nuevo proyecto estará bajo el paraguas de la plataforma municipalista que lidera Ens Uneix, en principio, no se contempla utilizar esta marca que impulsó en Ontinyent Jorge Rodríguez.

Ciudadanos cuenta en Alzira con uno de sus últimos reductos con el concejal Miguel Vidal como cara visible. Su proximidad ideológica con el PP, al que perteneció y con el que incluso fue concejal en un gobierno de Elena Bastidas, y la progresiva pérdida de estructura de la formación naranja auguraba un retorno a las filas populares que finalmente no se producirá. La demora en dar el paso también complicaba una hipotética integración en la próxima candidatura en puestos de salida.

Por su parte, Mar Chordá lidera como concejal al grupo escindido de UCIN Alzira. Forma parte del grupo de no adscritos en el ayuntamiento tras su expulsión de la formación independiente a raíz de un expediente disciplinario que cuestionó abiertamente. Como trasfondo, la denuncia de la edil contra el portavoz del grupo, Enrique Montalvá, por un presunto acoso laboral y sexual que sigue pendiente de resolución en el juzgado. La dirección de UCIN se posicionó del lado de Montalvá, que forma parte del gobierno municipal y que ha dejado clara su intención de volver a concurrir a las próximas municipales.

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Chordá y Vidal han impulsado lo que consideran una alianza estratégica que apuesta por aglutinar fuerzas para propiciar un cambio político en la ciudad desde la perspectiva que aglutinar el voto y evitar la dispersión es clave en este objetivo. En este camino no descartan tratar de implicar algunas iniciativas incipientes de grupos que han empezado a preparar la confección de candidaturas con el objetivo de concurrir a las próximas municipales. Los promotores de esta nueva formación achacan al PP una inmovilidad y falta de impulso político y buscan competir con él por este espacio electoral.