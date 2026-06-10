El colapso de Cercanías dispara la indignación en la Ribera: tres horas para un trayecto de 33 minutos

Eduard Sarrió tardó el lunes 3 horas en hacer el trayecto en tren entre València y Algemesí, que tiene una duración según el horario de Renfe de 33 minutos. Salió a las 7,30 horas y no llegó a su pueblo hasta las 10,30 horas. En este largo lapso de tiempo tuvo ocasión, además de indignarse mucho, de grabar dos vídeos de denuncia de la situación que colgó en su perfil de TikTok (@capitafantasia), y que enseguida se llenaron de comentarios y consiguieron cientos de visualizaciones. Este joven de Algemesí es uno de los viajeros que el lunes se vieron afectados por las interrupciones de la circulación en las líneas C1 y C2 de Cercanías, que unen la Ribera, la Safor, la Costera y l’Horta Sud con la ciudad de València a causa de una avería detectada en la catenaria a las 5 horas entre Benifaió y Silla.

Numerosos viajeros aguardaban el autobús alternativo el lunes en Algemesí. / Levante-EMV

Un fallo que aún hoy persiste y sigue afectando a la circulación. Hoy, por tercer día consecutivo, se mantiene la circulación por una única vía entre Benifaió y la capital de l’Horta Sud. A consecuencia de esta limitación, continúan los retrasos y las supresiones puntuales de trenes en ambos sentidos de la circulación a pesar de que “desde el lunes los trenes de la línea C2 circulan al doble de su capacidad habitual”, según informan desde Renfe. Además, a las 18 horas, se ha generado una nueva incidencia que afecta a los sistemas de señalización y regulación del tráfico en Xàtiva y que ha obligado a circular por vía única entre la Pobla Llarga y l’Alcúdia de Crespins, con el anuncio de que “se van a producir retrasos y detenciones en ambos sentidos de la circulación”, según el canal de avisos de Cercanías València. Esta ha quedado resuelta a las 18,33 horas.

Sarrió no es usuario habitual de Cercanías pero necesita el servicio de tren para su movilidad. “No puedo conducir porque tengo una discapacidad visual y dependo del tren”, explica. Trabaja en la ONCE y “si no estoy trabajando, no gano dinero”. El lunes debía ir a trabajar, pero perdió parte de la jornada a causa de los problemas en el servicio. “En Fallas también me pillaron las restricciones de acceso a València”, indica. De aquello también realizó vídeo de denuncia que también tuvo un gran seguimiento.

Aparte de los dos vídeos del lunes, el periplo entre València y Algemesí le permitió conocer mejor la precaria situación de Cercanías. “Un interventor nos explicó que los problemas se deben a la falta de inversión”, indica. El operario de Renfe acompañó a los viajeros cuando tuvieron que bajar del tren en Silla para esperar al autobús y estuvo con ellos tratando de organizar la cola para el autobús: “Se vivieron momentos muy tensos, porque había gente con prisa por llegar a trabajar y querían colarse. Y te has de enfadar con gente que está como tú”, comenta. “Para lo mal que funciona hay poca indignación”, considera Sarrió, actor y creador de contenido en redes. Y añade: “El interventor nos animó a presentar denuncias de forma individual, pero sobre todo a promover la denuncia social”.

Vagón saturado de gente de la lína C2 de Cercanías en una imagen reciente. / Levante-EMV

Este joven de Algemesí es uno de los muchos afectados por el deficiente servicio de Cercanías. Más de 400 de ellos se agrupan en “Indignats amb Renfe!”, un grupo de Whatsapp donde comparten información, incidencias, indignación y propuestas. La última iniciativa ha sido la de presentar una moción al pleno del Ayuntamiento de Carcaixent ante el "deterioro progresivo" del transporte, que ha resultado aprobada por unanimidad, con el voto a favor de todos los partidos y la abstención de Vox. El texto denuncia un parque móvil "viejo y con notable falta de mantenimiento" y exige "situar el servicio de Cercanías en el centro de la planificación ferroviaria" incrementando los recursos en personal e infraestructuras. También en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Alzira se aprobó una moción presentada por la asociación Amas de Casa Tyrius para exigir el inmediato "restablecimiento y mejora del servicio de cercanías en la línea C2" al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.