Cullera potencia el mercado con un área gastronómica con siete puestos y un gran espacio central

El Ayuntamiento de Cullera ha dado un paso decisivo en la transformación de su casco antiguo con la apertura del proceso de licitación para la explotación del nuevo gastromercado municipal. El espacio, ubicado en pleno corazón de la ciudad, aspira a convertirse en un referente gastronómico, social y cultural para residentes y visitantes, con hasta siete paradas comerciales y una amplia zona central de casi 400 metros cuadrados.

La iniciativa supone uno de los proyectos más ambiciosos que afronta el consistorio en su apuesta por revitalizar el centro urbano y dotar a Cullera de equipamientos capaces de generar actividad económica más allá de los meses de verano. El gastromercado no responderá al modelo convencional de mercado, sino que se plantea como un espacio de experiencias, con una oferta que podría incluir desde gastrobares, cervecerías artesanales, cocina internacional o tiendas gourmet, hasta propuestas más innovadoras como degustaciones de cócteles y vermuts de autor, pinchos creativos, cocina experimental, iniciativas Food & Tech o mercados de productos sostenibles y de emprendimiento verde.

El proyecto contempla también la celebración de talleres gastronómicos y educativos, experiencias sensoriales y degustaciones temáticas, y propuestas que vinculen gastronomía, arte y diseño. Con ello, el consistorio trata de alejarse del modelo turístico estacional que históricamente ha condicionado la economía local, apostando por una oferta capaz de atraer público durante todo el año y dinamizar el comercio del centro.

Las empresas y profesionales interesados en gestionar el espacio ya pueden presentar sus propuestas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, el cauce oficial habilitado para este proceso.

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La apertura del gastromercado se enmarca en una estrategia más amplia del ayuntamiento para la regeneración del casco histórico de Cullera, una zona que el consistorio lleva tiempo identificando como prioritaria para acometer cambios estructurales que mejoren su dinamismo comercial y su atractivo urbano. Con esta apuesta, Cullera aspira a consolidarse como destino gastronómico de referencia en el arco mediterráneo valenciano, sumando un nuevo activo a una oferta turística que ya combina patrimonio natural, playas y una identidad cultural propia.