La Fúmiga ofrecerá un último concierto en Sueca en unas fiestas marcadas por la austeridad y la participación

Sueca contará este verano con una de las últimas oportunidades para ver sobre un escenario a La Fúmiga. El popular grupo de Alzira será el gran reclamo musical de las Fiestas Mayores 2026 al encabezar el cartel del Espiga Rock el próximo 29 de agosto, en un concierto que forma parte de la gira de despedida anunciada por la formación de la Ribera Alta.

La actuación, que compartirá cartel con Pep Gimeno “Botifarra”, Ginestà, Naina, Quinto y Cabra Fotuda, se perfila como uno de los momentos más multitudinarios de unas fiestas que el Ayuntamiento de Sueca ha diseñado bajo una premisa clara: mantener la moderación económica sin renunciar a una programación amplia y diversa.

Durante la presentación oficial, el alcalde, Julián Sáez, ha defendido la continuidad de la política de contención iniciada en 2025. El consistorio volverá a apostar por un presupuesto similar al del pasado ejercicio después de la importante reducción aplicada entonces para hacer frente a la situación financiera municipal.

“Lo más sencillo sería incrementar ahora el gasto, pero queremos mantener una línea de responsabilidad económica”, ha señalado el primer edil, quien ha recordado que el año pasado ya se demostró que era posible organizar unas fiestas participativas sin recurrir a grandes desembolsos.

La despedida de una de las bandas valencianas más populares

La presencia de La Fúmiga añade un componente emocional a la programación festiva. La banda nacida en Alzira se ha convertido en uno de los principales referentes de la música en valenciano durante la última década, llenando festivales y plazas de toda la Comunitat Valenciana gracias a una propuesta que fusiona pop, ska, ritmos festivos y una potente sección de viento.

Su actuación en Sueca cobra especial relevancia al producirse tras el anuncio de un parón indefinido de la formación, una circunstancia que previsiblemente incrementará el interés por una cita que reunirá a miles de seguidores llegados de diferentes comarcas. Las entradas para el Espiga Rock se pondrán a la venta próximamente a través de los canales oficiales del ayuntamiento.

Implicación tejido asociativo

Más allá de los grandes conciertos, el consistorio ha querido poner el foco en la implicación del tejido asociativo local. Fallas, entidades culturales, clubes deportivos, agrupaciones musicales y colectivos juveniles participan activamente en la organización de numerosos actos.

El concejal de Fiestas, Alfredo Planells, ha destacado que el programa pretende llegar a todos los sectores de población mediante propuestas accesibles y de carácter popular. “Las fiestas son más fuertes cuando se construyen entre todos”, ha resumido.

Entre los colaboradores figuran las fallas Avenida de España, Plaza del Ayuntamiento, Sucro y 18 de Juliol; las sociedades musicales Ateneu Musical y Unió Musical; la Escuela de Arte Escultor Beltrán; la asociación Amics del Coet Ribera Baixa; la Nit Suecana; Pentagrama Musical; así como diferentes clubes y entidades sociales.

La infancia y la juventud ganan protagonismo

Una de las apuestas que repite tras el éxito obtenido en 2025 es el ‘Dia de la Xicalla’, previsto para el 3 de septiembre en la plaza del Voluntariado. La actividad volverá a reunir a asociaciones y clubes locales para acercar a los más pequeños la realidad del tejido social y deportivo de Sueca mediante talleres y actividades participativas.

También regresará el Espigueta Rock, festival infantil que contará con las actuaciones de Dani Miquel y Trobadorets, mientras que la programación juvenil incluirá una gran fiesta con disfraces, discomóvil y sesiones de DJ.

El concejal de Juventud, Xavi Fos, ha destacado la coordinación entre departamentos municipales para reforzar la presencia de los jóvenes dentro de unas celebraciones que aspiran a ser “más inclusivas y participativas”.

La programación musical volverá a ser uno de los pilares de las fiestas. Además del Espiga Rock, destacan los conciertos de las dos sociedades musicales suecanas, los festivales Espiga Remember y Nit de Rock Suecana, la actuación de la orquesta Platino y diversos tributos dedicados a Mecano, Nino Bravo, La Oreja de Van Gogh y Melendi.

Entre las propuestas más singulares figura el espectáculo “Camilo. La Leyenda”, a cargo de la Sociedad Ateneu Musical, y “Yo también fui a EGB”, que interpretará la Unió Musical.

Tradición, pólvora y gastronomía

Las celebraciones mantendrán sus actos más emblemáticos, entre ellos la procesión del Cristo del Hospitalet, la solemne procesión de la Virgen de Sales, las tradicionales "despertaes", la "mascletà" disparada por la pirotecnia Tamarit y la popular "cordà" organizada por Amics del Coet Ribera Baixa.

La gastronomía volverá a ocupar un lugar central con la Paella Gigante que abrirá las fiestas, las Paelles Festeres y, especialmente, la 65 edición del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, uno de los acontecimientos gastronómicos más reconocidos del calendario valenciano.

Las fiestas concluirán el 13 de septiembre con la tradicional Cabalgata del Arroz, uno de los actos más representativos de la identidad agrícola y cultural del municipio.

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Fuera del programa festivo, el ayuntamiento ha anunciado también la celebración de un concierto de la cantante Natalia, conocida por su participación en la primera edición de Operación Triunfo, con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+. La actuación tendrá lugar el próximo 4 de julio en Les Palmeres y se enmarca en las actividades organizadas por el consistorio para promover la diversidad y la igualdad.