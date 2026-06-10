Las graves carencias del colegio de educación especial de Alzira afloran en la negociación de la huelga docente

Las graves deficiencias del centro de educación especial comarcal Carmen Picó de Alzira se colaron este lunes en las negociaciones entre sindicatos y Conselleria de Educación sobre la huelga indefinida de docentes. A preguntas de la responsable de educación pública de UGT-Ensenyament, Maica Martínez, el Carmen Picó compartió protagonismo en el debate con el CEE Pla de la Mesquita de Xàtiva, también en situación precaria. El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena Berrocal, detalló cuál es el estado actual de los centros: “Son dos centros que sí tienen una consignación presupuestaria, tienen una delegación de competencias vigente para su reposición en otra parcela, tanto Carmen Picó como Pla de la Mesquita, desde hace ya un tiempo y se han analizado y se han empujado desde esta administración”, detalló.

Martínez expuso, con anterioridad a la intervención del alto cargo, la problemática del colegio alzireño, que es un centro comarcal que acoge a un centenar de alumnos de 3 a 22 años, ubicado en pleno polígono industrial de Tisneres en un edificio viejo lleno de deficiencias. Tiene un Pla Edificant aprobado desde 2022, pero ni cuenta con fecha ni con ubicación para la nueva construcción. Maica Martínez conoce bien este centro: “Mi padre trabajó en él más de treinta años como fisioterapeuta”. Según destaca, su renovación se retrasa “por los problemas entre ayuntamiento y el departamento de Infraestructuras Educativas”. El colegio cuenta con informes técnicos sobre “importantes deficiencias de accesibilidad y seguridad” que “urgen a realizar una intervención de emergencia que desbloquee esta situación”, considera la sindicalista.

Cruce de acusaciones

“Infraestructuras dice que es problema del ayuntamiento, y el ayuntamiento, que de Infraestructuras”, relata Martínez. Y así sucedió durante la intervención de Larena en las negociaciones desarrolladas en la Conselleria de Educación y retransmitidas por ‘streaming’. “Son casos que desde aquí se da la consignación presupuestaria que pide el ayuntamiento y que supervisa el ayuntamiento, pero que por las circunstancias que hayan sido, por ayuntamiento, técnicos municipales, dirección facultativa contratada, contratistas, circunstancias sobrevenidas, las que sean, lamentablemente se está demorando mucho la respuesta a esos centros educativos”, dijo en respuesta a la responsable de UGT.

Desde UGT-Ensenyament se ha solicitado que “evalúen los centros que están en unas condiciones más graves, como el CEE Carmen Picó de Alzira o el CEE Pla de Mesquida de Xàtiva, y que se faciliten las actuaciones”. La denuncia del sindicato se suma a las quejas presentadas por el equipo directivo del propio centro y también por la AMPA, que han acudido en diferentes ocasiones a la Conselleria de Educación y han recibido al propio director general de Infraestructuras en el colegio, en una visita realizada el año pasado. “Hicieron una barbaridad de fotos, y se echaban las manos a la cabeza”, comenta la presidenta de la AMPA, Lidia Sola.

Entrada principal al colegio de educación especial comarcal Carmen Picó de Alzira. / Levante-EMV

Exclusión social, deterioro estructural y falta de espacio

El CEE Carmen Picó enfrenta severas deficiencias y riesgos derivados de su ubicación en una zona industrial, lo que genera exclusión social, dificulta el aprendizaje en entornos reales y expone a la comunidad educativa a peligros por tráfico pesado, contaminación, inundaciones o incendios en las fábricas colindantes, de acuerdo con el informe enviado por el centro a la conselleria. A esto se suma un grave deterioro de las instalaciones avalado por los bomberos, que han destacado fallos eléctricos en el único ascensor “que deja atrapadas a las personas”, la falta de una rampa de evacuación que incomunica la planta alta los días de lluvia, tuberías oxidadas, fugas, grietas estructurales e instalaciones de gas obsoletas. Ante esta situación, las familias denuncian que el edificio actual de dos plantas, el comedor y el espacio exterior son insuficientes para sus 100 alumnos, muchos de ellos con movilidad reducida, por lo que reclaman urgentemente la construcción de un nuevo inmueble de una sola planta.

El último escollo es la determinación de la parcela donde se construirá el nuevo colegio. El Ayuntamiento de Alzira ofreció dos parcelas de uso dotacional escolar en Tulell en 2023. No obstante, este emplazamiento fue descartado tras la dana del 29 de octubre de 2024 por considerarse suelo inundable. Recientemente se han ofrecido tres posibles ubicaciones, pero en la última reunión celebrada en abril se trasladó a los representantes municipales que estas no cumplen con el condicionante de facilitar la socialización del alumnado, por lo que el ayuntamiento sigue buscando otras ubicaciones.