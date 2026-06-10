El jugador del Tenisquash Alzira se adjudica el torneo nacional Champions Cup en Bétera

Las ganas por entrenar con calidad pueden llegar a realizar grandes esfuerzos. Es el caso del requenense de 14 años Pablo Ortega que, dos o tres días a la semana se traslada desde Requena para entrenar en Tenisquash a las órdenes de Modesto Luis. “El esfuerzo que realiza Pablo por entrenar en Tenisquash es encomiable. Coge un autobús en Requena hasta València desde donde le traen sus padres, que han de esperar al entrenamiento y vuelven a Requena. Y después aún tiene que estudiar. Pero para él no es esfuerzo. Es su sueño”, comentó Modesto Luis.

Ortega ha ganado este fin de semana el torneo nacional Champions cup en Bétera tras imponerse en la final al número 1 del torneo, Pablo Abril, 3-6 7-5 y 10-5 en el Super tie break. “Pablo hizo un gran partido. Hace seis meses Pablo le ganó 6-0 6-0 y en este partido, en el segundo set levantó un 2-5 y dio la vuelta al partido”, comentó su entrenador. Además, el requenense llegó a la final eliminando previamente a dos cabezas de serie. Horas después, también ganó la final de dobles del torneo Diputació de València en el CT Las Vegas de l’Eliana. “Pablo estaba clasificado también para las semifinales individuales del Diputació pero le aconsejé que renunciase para disputar las semis del Champions. “Sabíamos que era de más nivel y con más posibilidades de perder, pero el sobreesfuerzo sería positivo para el crecimiento del jugador”, añadió el entrenador ribereño.

Por otra parte, su mejor pupilo, Adrián Ibáñez, que disputó el último Conde de Godó infantil, está preparando el próximo campeonato de España infantil que se jugará dentro de mes y medio en Torrevieja. Adrián también es un tenista de retos y esta semana está disputando el AS Young Tour Ciudad de Yecla en categoría sub-16. En dieciseisavos ha ganado al inglés Luke Gordon en el Supertie break a este tenista entrenado por Nico Almagro. El miércoles jugará octavos contra el japonés nacionalizado argentino Masaki Morimoto.

Una tercera jugadora que está a sus órdenes es la ucraniana Alina Petrenko, que llegó a España “a causa de la invasión de Ucrania”. Esta semana está disputando el torneo absoluto Ciutat de València donde derrotó en octavos a Malyca Kapdesh por un doble 6-0 y en cuartos a la número 3 del torneo, Cristina Demiadenko con un doble 6-2. En semis cayó contra la nº 2 del cuadro, la argentina Ginebra Zoe Domínguez.