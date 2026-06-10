El Palacio de Justicia de Alzira prepara su apertura tras tres años en obras y un coste que ha subido a 23 millones

Tres años y alrededor de tres meses después del inicio de las obras, cuyo coste se ha elevado finalmente a 23 millones de euros, lo que supone casi un 20 % de incremento sobre los 19,2 millones estimados cuando se inició la construcción, el Palau de Justícia de Alzira entrará en funcionamiento. La mayor inversión pública en la ciudad desde la construcción del Hospital de la Ribera se encuentra ya en fase de equipamiento y en un par de semanas empezará el traslado del personal con la previsión de que la nueva sede judicial que pondrá fin a la actual dispersión esté “plenamente operativa” en la primera quincena de julio.

Así lo ha anunciado este miércoles la consellera Nuria Martínez en una visita al nuevo edificio junto a los representantes de los colegios profesionales que trabajan en la administración de justicia. La próxima visita, a falta de cuadrar agendas, ya será para la inauguración, si puede ser, con la presencia del presidente de la Generalitat. “Si no pasa nada, en la primera quincena del mes de julio, la sede estará completamente operativa con todos los equipamientos, recursos materiales y de personal para que se pueda empezar a trabajar aquí”, ha indicado la consellera de Justicia.

La construcción del nuevo Palacio de Justicia que agrupe los diferentes servicios hoy repartidos en cuatro inmuebles diferentes y corrija los problemas de falta de espacio es una antigua reivindicación de los profesionales y de la ciudad en su conjunto que se arrastra desde hace tres décadas. La Govern del Botànic organizó en diciembre de 2022 un acto de presentación del proyecto con motivo de la firma del acta de replanteo, el paso previo a la inicio de las obras, que todavía se demoraron hasta la primavera de 2023. El plazo de ejecución se estimaba entonces en 20 meses. Abrirá sus puertas en julio de 2026.

La nueva sede judicial se ha construido sobre una parcela de 4.800 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Alzira en la avenida Luis Suñer. Se trata de un edificio de cinco plantas, con 11.000 metros cuadrados construidos, “más de setenta despachos, 43 salas polivalentes y 65 plazas de aparcamiento, que van a dar cobertura para que la actividad en este partido judicial se realice en unas condiciones dignas, con un edificio funcional para garantizar esa Administración de Justicia que queremos moderna, ágil eficiente”, ha enumerado Nuria Martínez. El edificio también cuenta con seis salas de vistas y tiene capacidad para once juzgados, lo que permitirá la creación de nuevas salas en el futuro. Esta nueva sede dará servicio a más de 141.000 habitantes de los 23 municipios que componen este partido judicial.

La consellera de Justicia ha confirmado que después de San Juan comenzará el traslado del personal al nuevo edificio, más de 200 funcionarios, un cambio que se realizará de forma escalonada “porque o podemos paralizar la actividad jurisdiccional”. El objetivo es que en la primera quincena de julio esté “todo operativo”.

Martínez ha cifrado el coste total de la nueva infraestructura en 23 millones de euros: “Todos los conflictos internacionales acaban repercutiendo en el coste de los materiales y, además, son infraestructuras cuya ejecución se prolonga durante varios años en los que salen cambios legislativos que obligan a realizar ajustes para que la infraestructura quede en las condiciones óptimas conforme a las nuevas exigencias de la ley”, ha indicado.

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El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, ha comentado tras una primera visita que "lo que hemos visto nos ha gustado. es un edificio adecuado, esperamos que en breve se pueda estar trabajando aqui".