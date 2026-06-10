El Perelló contará con una ambulancia SVB todo el verano para reforzar la atención sanitaria

El Perelló dispondrá este verano de una base de ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) dependiente del Departamento de Salud de la Ribera, un recurso asistencial que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en una localidad que multiplica su población durante los meses de verano. Según ha informado la concejalía de Sanidad de la entidad local menor, el servicio comenzará a funcionar el próximo 15 de junio y permanecerá operativo hasta el 13 de septiembre, coincidiendo con el periodo de mayor afluencia de visitantes y residentes temporales en la zona costera.

La ambulancia tendrá su base en el centro de salud de El Perelló y prestará servicio todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario de 8.00 a 20.00 horas.

La incorporación de este recurso sanitario supone un importante refuerzo para la seguridad y la atención asistencial tanto de los vecinos como de los miles de visitantes que cada verano eligen El Perelló y su entorno marítimo como destino vacacional. Durante la temporada estival, la población de esta localidad costera llega prácticamente a cuadruplicarse, una circunstancia que incrementa notablemente la demanda de servicios sanitarios y de emergencias.

El ayuntamiento ha destacado que el objetivo principal de esta medida es garantizar una atención más rápida y eficaz ante cualquier incidencia sanitaria, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la cobertura asistencial.

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La puesta en marcha de esta base de Soporte Vital Básico responde a una reivindicación histórica vinculada al crecimiento estacional del municipio y supone un avance significativo en la dotación de servicios públicos para una de las áreas turísticas más concurridas del litoral valenciano.