La policía investiga la agresión al feriante de Algemesí y remitirá el caso a la Fiscalía de Menores

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la agresión producida el miércoles 3 de junio en la Fira de Sant Onofre de Algemesí, en la que un grupo de jóvenes derribaron y patearon brutalmente a un trabajador de una de las atracciones.

La Policía Local de Algemesí recibió un aviso a las 22,54 horas del viernes a través del teléfono 112 sobre una pelea en el Parc Salvador Castell. Una patrulla acudió a la feria y “ya no quedaba nadie”, indicó a Levante-EMV el inspector José Luis Tudela. Pocos minutos antes, una discusión sobre el cumplimiento de las normas en la pista de autos de choque había derivado en un linchamiento tumultuario por jóvenes a uno de los trabajadores de esta instalación. Los agentes hablaron con el propietario de la atracción, que fue quien dio aviso a través del 112, y con algunas personas, pero según el inspector, “no se pudo identificar a nadie”. La reyerta quedó registrada en un vídeo que se ha difundido rápidamente a través de las redes sociales y que llegó, días después, a la Policía Local. Tudela se refirió a la grabación como “muy violenta” y la trasladó de inmediato a la Comisaría Local Alzira-Algemesí de la Policía Nacional.

Fuentes del cuerpo de seguridad han asegurado a este periódico que han recibido la grabación y se ha abierto una investigación. “Cuando estén todas las diligencias acabadas se remitirá a la Fiscalía”, añaden. De acuerdo con las imágenes, puntualizan desde la Policía Nacional, “parece que (los participantes) son todos menores” por lo que se pondrá a disposición de la Fiscalía de Menores.

Los vecinos están avergonzados

“Fueron diez segundos”, destacó uno de los feriantes a este diario. No obstante, sorprende la “gran violencia” del ataque perpetrado por “chavales”, como reconocieron los trabajadores de la feria de atracciones. El suceso no sólo ha impresionado a los feriantes. Los vecinos están también consternados. Muchos se muestran avergonzados por la imagen que muestra de Algemesí y piden que se investigue y se identifique a los agresores. La Policía Local ya informó que no ha abierto investigación porque no existe denuncia ni se pudo identificar a nadie cuando los agentes se personaron en el Parc Salvador Castell, como explicó el inspector José Luis Tudela. Por su parte, el gobierno local, a través del concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, condenó “este o cualquier otro tipo de violencia”. En su opinión, lo que muestra el vídeo “son actitudes que censuramos y que no son propias de una sociedad civilizada”, dijo.

El trabajador agredido, Antonio, aseguró a este diario que el origen de la trifulca fueron las llamadas de atención que realizó a un usuario, que había subido a los autos de choque con una cerveza. Las normas de la atracción impiden subir con bebida, él le advirtió en dos ocasiones y en el último aviso, “el joven se levantó y me metió un cabezazo. Y yo me devolví”, explicó. De inmediato, “empezaron a meterse otros, muy jóvenes, muchos”. Antonio cayó al suelo y los jóvenes empezaron a patearle, como se ve en el vídeo. El feriante describió el momento: “Me quedé en el suelo, que me den todo lo que quieran, ya me levantaré”. En un momento dado, según las imágenes, pudo levantarse y huyó tambaleándose. Antonio sufrió golpes en la cabeza y en el cuerpo, así como un desgarro en un dedo —“por un golpe con una hebilla o algo metálico”, dice—, donde le pusieron nueve puntos. Una semana después sigue con dolores. “No me había visto nunca implicado en algo así”, indicó. Tampoco su jefe —tercera generación de feriantes al cargo de la pista de autos de choque que cada año acude a la Fira de Sant Onofre de Algemesí—, había vivido nada igual. El dueño del negocio asegura que habla con el operario “cada día” y le ha trasladado que no se reincorpore en Algemesí: “Desmontaremos el lunes o el martes, él aún está dolorido y se está reponiendo de las heridas, así que mejor que se quede en casa”, indicó.