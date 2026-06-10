El video que muestra la paliza que un grupo de jóvenes, entre ellos varios menores, propina a un feriante en Algemesí trascendió a la opinión pública el mismo día que las estadísticas del Ministerio del Interior revelaban que Algemesí lidera el repunte de la delincuencia entre las principales ciudades de la Ribera con un incremento de las infracciones penales próximo al 20 % en el primer trimestre del año. El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis (PP), ha alertado a través de un vídeo emitido por las redes sociales que “no se puede trasladar a los municipios un problema de seguridad pública que es estatal”. Es más, el alcalde reivindica que el aumento de la delincuencia que muestra la estadística no se puede contemplar solo como "un síntoma negativo”, sino como producto del buen trabajo de la Policía Local y la Policía Nacional.

“El trabajo policial es incansable pero, por desgracia, las leyes no nos acompañan, lo vemos en Algemesí, en municipios de alrededor y en toda España. Existe un problema de seguridad pública sin precedentes y ante eso necesitamos una respuesta desde arriba”, expone Sanchis, mientras señala que “no puede ser que los ayuntamientos, las policías locales y municipios relativamente pequeños tengamos que afrontar un problema al que no podemos hacer frente”. Según señala, el principal problema es la “multirreincidencia, personas que delinquen “y a las pocas horas vuelven a quedar en libertad pese al buen trabajo policial”.

Siete detenciones en dos meses

Sanchis detalla el caso de una persona que, en dos meses que lleva en Algemesí, acumula “28 identificaciones policiales, siete detenciones, dos denuncias por tenencias de drogas, seis intervenciones para retirar herramientas que utiliza para robar y más de 15 vehículos con ventanas rotas para robar lo que hay dentro”. "Ha sido puesto en libertad siete veces, es incomprensible, y eso genera frustración, cansancio y provocará un estallido social fruto de esta desesperación", augura, al tiempo que emplaza a cambiar la leyes a aquellos que tienen potestad para hacerlo.

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“Algemesí sube la estadística gracias a esas intervenciones policiales”, expone, mientras señala que si una persona que delinque debe ir a prisión, cuando se trata de un extranjero que ha entrado de forma irregular “tiene que volver a su país de origen”. “Este aumento de la delincuencia no beneficia a nadie, ni a los vecinos ni a la inmigración regular que viene a ganarse la vida de una forma digna”, concluye su exposición.