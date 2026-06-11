Adif culmina la reparación de la catenaria entre Silla y Benifaió tras tres días de caos, retrasos e indignación social

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado que hoy, a las 8:45 horas, han finalizado por completo los trabajos de reparación del tramo de la línea C2 de Cercanías entre las estaciones de Silla y Benifaió, donde se detectaron daños en la catenaria provocados el pasado lunes por el paso de un tren de mercancías.

Se ha tratado de una intervención de “extrema complejidad técnica". Según explican desde la entidad pública, los equipos de mantenimiento detectaron desperfectos estructurales "de gran envergadura" en el sistema de electrificación a lo largo de un tramo de aproximadamente un kilómetro de longitud. La gravedad de la incidencia obligó a los operarios a reponer por completo todos los elementos del tendido, así como las compensaciones mecánicas, afectando no solo a la vía inicialmente dañada, sino también a la contigua. Para “minimizar el impacto” sobre el ya de por sí castigado servicio de viajeros, Adif planificó los trabajos en horario nocturno, destacan, una estrategia que además resultaba indispensable para que los técnicos pudieran trabajar con total seguridad con las dos vías completamente sin tensión.

"Infraestructura saturada"

A pesar del esfuerzo nocturno por acelerar los tiempos, la realidad para los miles de usuarios que dependen diariamente del tren ha sido radicalmente distinta durante las últimas 72 horas. La avería ha actuado como el detonante definitivo para cronificar un escenario de cancelaciones, retrasos y supresiones de unidades en horas punta, que dejan con frecuencia a centenares de viajeros desamparados en los andenes por una infraestructura “saturada y al límite de sus capacidades”, según han denunciado desde Indignats amb Renfe!, un grupo organizado de usuarios que ha evidenciado su denuncia social esta semana con la presentación de una moción en el Ayuntamiento de Carcaixent.

El malestar es generalizado: los usuarios denuncian que viajan “de forma sistemática en pésimas condiciones de confort y seguridad” y en un parque móvil "viejo y con notable falta de mantenimiento”. En el último pleno del Ayuntamiento de Carcaixent se aprobó por una amplísima mayoría —con el voto a favor de todas las fuerzas políticas y la única abstención de Vox— la moción institucional impulsada por el colectivo 'Indignats amb Renfe', como informó Levante-EMV. En dicho texto se exige formalmente al Ministerio de Transportes "situar el servicio de Cercanías en el centro de la planificación ferroviaria" , priorizando de inmediato la inversión en personal, vehículos y mantenimiento diario frente a los macroproyectos a largo plazo. También la corporación municipal de Alzira aprobó en su última sesión plenaria otra moción, en este caso promovida por la asociación local de Amas de Casa Tyrius, destinada a exigir el inmediato restablecimiento, puntualidad y mejora integral de las frecuencias de la línea C2.

Aunque la infraestructura de electrificación ya se encuentra plenamente operativa tras recibir el alta técnica por parte de Adif, se prevé que la normalización absoluta de los horarios y la absorción de los retrasos acumulados en la red de Cercanías de València se produzcan de forma progresiva a lo largo de la jornada de hoy. Los colectivos de usuarios, no obstante, advierten: la reparación de la catenaria soluciona la crisis de esta semana, pero el problema estructural de fondo sigue intacto.