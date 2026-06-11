Algemesí duplica la retribución de los becarios que realizan prácticas en verano en el ayuntamiento

El Ayuntamiento de Algemesí ha decidido duplicar la cuantía de las becas del programa «L'Ajuntament et beca», que pasa de los habituales 500 euros brutos mensuales a los 1.000 euros mensuales. Esta iniciativa permitirá que estudiantes del municipio realicen prácticas formativas remuneradas en diferentes departamentos municipales durante los meses de julio y agosto. Así, el plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el próximo jueves, 18 de junio, a las 23.59 horas.

«L'Ajuntament et beca» es un programa destinado a ofrecer experiencia práctica a estudiantes que cursan alguno de los estudios oficiales contemplados en las bases reguladoras. Mediante estancias formativas remuneradas de uno o dos meses de duración, los participantes podrán complementar su formación académica, conocer el funcionamiento de los diferentes servicios municipales y desarrollar competencias profesionales e interpersonales que contribuyan a su preparación de cara al futuro laboral.

Los becarios se incorporarán a los departamentos de la Policía Local, Agencia de Desarrollo Local, Museu Valencià de la Festa, la Bibliopiscina, Escola d'Estiu Blasco Ibáñez, Escola d'Estiu Cervantes, el Centro Sociocultural del Carrascalet, Escuelas Multideportivas Municipales (en horario por la mañana, de lunes a viernes) y Servicios Sociales.

De este modo, los estudios oficiales requeridos para participar en esta convocatoria son: Técnico Superior en Administración y Finanzas, Grado en ADE, Grado en Derecho o Ciencias Políticas, Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas, Grado en Información y Documentación, Grado de Mestre de Educación Infantil o Primaria, Técnico en Gestión Administrativa, Grado en Educación Física, Mestre con la especialidad de Educación Física, Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas, Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y Técnico Guía en el Medio natural y de Tiempo Libre.

Para poder participar en la convocatoria, las personas interesadas tendrán que residir en Algemesí, tener entre 18 y 30 años y estar cursando estudios oficiales de grado universitario, máster universitario o formación profesional de grado medio o superior. Además, no podrán participar simultáneamente en otra beca de características similares ni desarrollar actividades laborales incompatibles con las prácticas, y tendrán que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, entre otros requisitos establecidos en las bases.

La adjudicación de las plazas se realizará de acuerdo con diferentes criterios objetivos, entre los cuales se encuentran el expediente académico de la persona solicitante, no haber sido beneficiaria de programas de becas similares en convocatorias anteriores, el conocimiento de valenciano y otros idiomas comunitarios, así como tener reconocida una discapacidad superior al 33%.

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El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha destacado que desde el ayuntamiento «hemos querido hacer un esfuerzo importante para mejorar este programa y adaptarlo a la realidad actual. Durante muchos años, la cuantía de las becas se ha mantenido en 500 euros mensuales, pero considerábamos necesario actualizarla y reconocer mejor la dedicación de los estudiantes. Con esta decisión, duplicamos la ayuda económica y reforzamos una iniciativa que permite a los jóvenes adquirir experiencia profesional, conocer el funcionamiento de la administración y continuar formándose sin renunciar a una remuneración adecuada».