Alginet alerta a los vecinos que "vacían la casa entera" junto al contenedor

El abandono de muebles y otros residuos de gran tamaño junto a contenedores de basura se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para muchos ayuntamientos, que destinan muchos recursos a su retirada. En el caso de la Ribera, todos los pueblos disponen de un ecoparque a escasos kilómetros y en muchas ciudades hay además un servicio de recogida gratuito, previo aviso. El Ayuntamiento de Alginet se ha visto obligado a alertar este jueves de que este servicio de recogida “no está pensando para vaciar una casa entera” tras encontrarse algunas montañas de muebles en la calle.

El ayuntamiento ha recordado que estas conductas ensucian la vía pública, dificultan el trabajo de los servicios de recogida y perjudican la convivencia vecinal, por lo que pueden ser sancionadas. Las autoridades apelan al civismo.