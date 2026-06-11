Las charangas se suben al escenario en el Zevra de Cullera

Las charangas tendrán un protagonismo inédito en la jornada inaugural de la próxima edición del Zevra Festival de Cullera. Diez grupos de la Ribera, principalmente, pero también de otras comarcas vecinas, participarán en una batalla de bandas en el formato “cara a cara”, por el dos charangas se suben al escenario y compiten entre sí tocando alternativamente, se dan la réplica con repertorios actuales y divertidos hasta que acaban tocando juntas en el momento culminante. Será en el Rainbow Stage, uno de los principales escaparates del festival que se celebra en la playa de Cullera del 24 al 27 de julio.

El Zevra Festival llega a su quinta edición con un mensaje que va más allá de los nombres internacionales del cartel: este año, la música valenciana —de las charangas de pueblo a la banda indie Ginestà— ocupa un lugar central en la programación. Por primera vez en un macrofestival de estas características en la Comunitat Valenciana, tienen reservado un escenario por el que pasarán charangas de Carlet, Alzira, Carcaixent, Foios y la Pobla de Vallbona, convirtiendo la jornada de apertura del viernes 24 de julio en una gran fiesta de ‘músics de poble’ en el corazón de un macrofestival urbano.

De los pasacalles al escenario principal

El salto no es menor. En ediciones anteriores, las charangas amenizaban los campings y las zonas de descanso con pasacalles informales. Ahora, el festival les reserva uno de sus escenarios principales y les otorga el mismo rango que a los ‘headliners’ internacionales. "No podía faltar un guiño a la música popular más próxima, a las fiestas de los pueblos de nuestra ‘terreta’, que son el antecedente cultural de los festivales de música", explica Alejandro Roca, jefe de programación del Zevra.

Las diez charangas participantes —No Ni Què, El Truc y Manxisa de Carlet, Va de Bo y La Sargantana de Alzira, El Tinglao de Carcaixent, Los Liaos de Valencia, La Jarranga de la Pobla de Vallbona y ABDL y Txarandonga de Foios, — representan lo mejor del tejido charanguero, un fenómeno que vive un momento de esplendor entre el público joven valenciano.

Ginestà, la apuesta indie valenciana del domingo

Junto a las charangas, la banda valenciana Ginestà figura en el cartel del domingo 26 de julio compartiendo jornada con Anuel AA, Chanel, Álvaro Soler o DJ Nano. Su presencia refuerza la voluntad del festival de integrar propuestas de la escena musical local en un cartel dominado por figuras del reggaeton y la electrónica internacional.

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