Cullera programa películas clásicas en las noches de cine de verano del barrio del Pou

El cine clásico protagonizará en Cullera la segunda edición del cinefórum ‘Un Pou de cine’, noches de cine al aire libre, desde la perspectiva de que hay películas que nunca envejecen y escenas que merecen ser recordadas. Esta es la premisa con la que el Ayuntamiento de Cullera y la asociación K-lidoscopi, y después de la primera edición celebrada el año pasado, repiten una propuesta cultural con un formato único en un espacio histórico como lo es el barrio del Pou.

Con esta iniciativa se programan hasta seis películas durante todos los jueves desde la última semana de junio y durante todo el mes de julio. Las proyecciones serán a las 22 h en la plazoleta de nueva creación situada en este barrio al final de la calle Calvario, un entorno singular y cargado de encanto, convirtiendo este rincón emblemático de Cullera en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes del cine.

‘Un Pou de cine’ nace con la voluntad de continuar dinamizando el barrio del Pou y ofrecer alternativas de ocio cultural durante el verano. Una iniciativa que invita a redescubrir el placer de ver una película en gran pantalla, bajo la luz de las estrellas y en un ambiente muy acogedor. Una experiencia estival única en uno de los barrios con más personalidad de la ciudad.

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La selección de películas de este año, pensadas para pasar unas veladas divertidas y llenas de humor, no dejará indeferente a nadie: ‘Bienvenido, Mister Marshall’, ‘El jovencito Frankenstein’, ‘¿Qué me pasa, doctor?’,’El guateque’, ‘Aterriza como puedas’ y ‘El profesor chiflado’.