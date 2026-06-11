El delantero de Mislata Adrià Sabater también se reencuentra con Javi Pons en la UD Alzira
El club negocia con Jefrie, Traver y Gomis para que sigan en el equipo
Adrià Sabater es el tercer futbolista fichado por la UD Alzira. De nuevo es un jugador que ha tenido a sus órdenes Javi Pons. El delantero de Mislata asegura una media de 6-7 goles por temporada. “Es un jugador muy completo, juega bien de espaldas para aguantar el balón hasta que llegan los compañeros. Además, fuera del área combina bien, técnicamente es muy completo con las dos piernas y dentro tiene buen disparo”. Así lo ha descrito Jero López, quien fuera su entrenador en la primera parte de esta temporada en la que marcó tres goles en 800 minutos en el Recambios Colón. Al necesitar el futbolista más tiempo para él, decidió bajar a Lliga Comunitat donde ha logrado cuatro goles en el Tavernes.
Las dos temporadas anteriores fue entrenado por Javi Pons en el Utiel donde logró tres tantos cada año. Sus mejores temporadas fueron la 21-22 y 22-23, en las que logró 15 y 17 goles respectivamente. Un año antes, en la 20-21 también coincidió con Pons en el Rayo Llíria. Tras debutar en Preferente con el Castelló B y marcar 9 goles en el Jove Español, también en Preferente, fichó por el Saint Priest francés, filial del Saint-Étienne, para jugar en la National 2.
Los tres futbolistas azulgranas de la actual campaña que aún tienen posibilidades de renovar son Jefrie, Traver y Gomis, que siguen negociando con el club alzireño. El central Alaa, el delantero Navalón y el extremo Joan Sabater, del Juvenil A, pasan a ser componentes del primer equipo.
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