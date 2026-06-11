La Fúmiga se despedirá de Alzira a lo grande con un concierto para 15.000 personas con entrada libre

“Si tenéis planes para el 22 de julio, ¡canceladlos! Porque viene La Fúmiga”, con esta invitación ha abierto la concejala de Fiestas de Alzira, Gemma Alós, la rueda de prensa de presentación del concierto de la banda alzireña en las fiestas de Sant Bernat. Será el 22 de julio y será de entrada libre, con la previsión de reunir a unas 15.000 personas en el Recinte Firal, al que se le retirarán las vallas y verá su capacidad ampliada con el corte al tráfico de la Avinguda 9 d’Octubre. Era un secreto a voces, pues ya se había hablado —tras el concierto ofrecido por La Fúmiga el pasado 8 de octubre en Alzira, apenas seis días después de que anunciara su disolución— que la banda tendría que volver a su ciudad para despedirse ‘com cal’. Y su gira ‘L’últim abraç’ recalará en su pueblo para abrazar a su gente, la de aquí y la de allá: “Nuestro público es un público súper fiel, sé que cuando anunciemos esto va a venir gente de lugares de muy, muy, muy lejos, porque hay una cosa de ‘vengo a ver a un grupo que ha formado parte de mi vida y vengo a verlos a casa también’, ¿no?”, indica el cantante, Artur Martínez.

En previsión de esta llegada de “fans muy fans, que vienen dos o tres días antes”, el Ayuntamiento de Alzira organizará un dispositivo de asistencia, anunció Alós. Asimismo, ya se ha trasladado la información a la Policía Local y la Policía Nacional, que colaborarán en el dispositivo de seguridad, “como en años anteriores, pero con más agentes”, ha indicado. Esta actuación, ha comentado, “está cerrada desde el año pasado,cuando asumimos la concejalía”. “Llevamos más de un año ilusionándonos con esto”, ha reconocido Artur, quien ha destacado la importancia que para la banda tiene su ciudad: “Alzira es una parte de esta historia que, parece que somos un grupo de música y ya está, pero yo siempre lo he definido como la historia de un pueblo, suena muy metafórico, pero sí, y hay que ponerle nombre al pueblo, Alzira. Siempre lo llevamos con nosotros”. De hecho, el cartel del concierto —que el mismo Artur ha diseñado— muestra el Pont de Ferro alzireño y ellos, en diminuto, “durante una sesión de fotografía promocional”, ha explicado.

La concejala de Fiestas, Gemma Alós, y el cantante de La Fúmiga, Artur Martínez. / Teresa Juan-Mompó

Zona para bailar y pantallas "extragrandes"

El recinto se adecuará para esta cita multitudinaria: Alós ha explicado que se retirarán las vallas más próximas a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez ‘Aspar’ para dar mayor cabida. Se cerrará al tráfico la Avinguda 9 d’Octubre y se ubicarán zonas diferenciadas para acoger a las diferentes manera de disfrutar del espectáculo: “Estará el escenario como está de manera habitual, y a mitad del recinto, donde estará la torre de sonido, ahí pondremos dos pantallas muy muy muy grandes y sistemas para que se escuche el sonido igual de bien si estás en primera fila que si estás en la puerta”. En esta ‘retaguardia’ habrá una zona más tranquila, con una plataforma para personas con movilidad reducida. Aunque Artur Martínez lo tiene claro: “Yo os recomiendo que os metáis en el meollo. Claro, si tú quieres estar en las primeras filas pues sabes que vas un poco a estar ahí rodeado y tal. Si quieres una cosa más tranquila, pues te esperas, te vas más para atrás…”. ¿Y los niños pequeños? Porque La Fúmiga es una banda con gran éxito entre los más menudos: “Los niños, con los padres, son los que están bastante delante, ¿eh? Yo flipo con los padres y las madres que tienen a los niños ahí a al caballito todo el rato, que es todo el rato y ellos sí que lo ven todo”.

“Los niños, con los padres, son los que están bastante delante, ¿eh? Yo flipo con los padres y las madres que tienen a los niños ahí a al caballito todo el rato... ¡Ellos sí que lo ven todo!” Artur Martínez — Cantante de La Fúmiga

“Para nosotros es un orgullo, evidentemente, tener ese último día para disfrutar de ellos, porque La Fúmiga es un poco de todos, pero son un poco más nuestros”, ha reconocido Gemma Alós. También para los músicos esta cita será especial: “Tenemos 25 conciertos en este festival de despedida, pero ya lo puedo decir, y sé que a ningún programador va a... a sonarle raro, este para nosotros es el más importante y el más bonito, por todo eso que implica tener a toda nuestra gente aquí. Y además es el lugar donde todo empezó en 2015... y nadie se imaginaba que... que esto pasaría de esta manera”.

Alós y Martínez muestran el cartel del último concierto de La Fúmiga en Alzira. / Teresa Juan-Mompó

DJ Trapiella pondrá el colofón a la velada

La cita contará con colaboraciones aún no anunciadas y tendrá un cierre también especial: una sesión de la DJ Trapella, “una de las más famosas y cotizadas del sector, cabeza de cartel de numerosos festivales”, ha indicado Artur Martínez. El cantante ha aprovechado la presentación para agradecer al Ayuntamiento de Alzira su consideración con ellos y su apuesta por “democratizar la cultura”.

El concierto de La Fúmiga comenzará a las 23 horas y tendrá una duración de 1 hora y 40 minutos, ha puntualizado el cantante. Las puertas se abrirán “varias horas antes” para facilitar la entrada de la gente. Gemma Alós ha informado de que la próxima semana se dará a conocer el programa completo de las fiestas de Sant Bernat, que recuperan “su calendario y formato de siempre”, con actividades entre los días 17 y 23 de julio, dos días dedicados al público infantil y eventos “para todas las edades y todos los gustos”. El presupuesto destinado a las fiestas patronales es de más de 400.000 euros.