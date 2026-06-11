El PSOE acusa a la alcaldesa de Carcaixent de maquillar la realidad: "Saca pecho del superávit mientras la ciudad sigue sin soluciones"

El PSPV-PSOE de Carcaixent ha acusado a la alcaldesa, Carolina Almiñana (PP), de intentar maquillar la realidad al presentar como un “éxito de gestión” la liquidación del presupuesto de 2025 con un superávit de 4,2 millones de euros cuando, según advierte el grupo socialista, “muchos de los problemas y necesidades de Carcaixent continúan sin resolverse”.

Para los socialistas, resulta “incomprensible” que el gobierno municipal saque pecho por tener millones de euros en las cuentas “mientras los vecinos siguen viendo deficiencias en la limpieza, falta de inversiones, instalaciones municipales que requieren mejoras y proyectos que avanzan a un ritmo desesperadamente lento”. "Si tener 4,2 millones de euros de superávit es tan buena gestión, alguien debería explicar por qué Carcaixent no está mejor de lo que está. La función de un ayuntamiento no es guardar dinero en el banco, sino utilizarlo para mejorar la vida de la ciudadanía", señalan desde el PSPV.

Los socialistas denuncian además la “actitud permanente de victimismo” de la alcaldesa, que desde el primer momento ha tratado de responsabilizar a la oposición de la no aprobación de los presupuestos municipales de 2026, rechazados por la totalidad de los grupos de la oposición.

"Cuando algo sale bien, todo es mérito suyo. Cuando algo sale mal, la culpa siempre es de la oposición. Es una forma de gobernar basada en la propaganda, el populismo y la incapacidad de asumir responsabilidades", afirma el PSOE de Carcaixent en un comunicado difundido este jueves, como réplica al difundido días antes por el gobierno en el que alertaba de que no aprobar el presupuesto de 2026 puede derivar en el bloqueo administrativo del ayuntamiento, que ya opera con un presupuesto prorrogado.

Desde el PSPV recuerdan que Almiñana ha intentado justificar la falta de presupuesto asegurando que ello podría afectar a actuaciones como la mejora del servicio de limpieza viaria, la rehabilitación del Teatro Don Enrique, el nuevo contrato de recogida de residuos o el pago de subvenciones a las asociaciones locales. "Es el tercer año consecutivo que escuchamos exactamente las mismas advertencias y las mismas excusas. La alcaldesa anuncia problemas, busca culpables y genera confrontación, pero sigue sin ofrecer soluciones reales a los vecinos y vecinas de Carcaixent", inciden los socialistas.

"Gobernar es asumir responsabilidades"

Además, recuerdan que el gobierno municipal dispone de instrumentos legales y mecanismos suficientes para seguir gestionando y atendiendo las necesidades del municipio. "Lo fácil es excusarse culpando a la oposición e insultando a la inteligencia de la ciudadanía. Gobernar es asumir responsabilidades, buscar acuerdos y encontrar soluciones, no utilizar permanentemente a la oposición como coartada para justificar la falta de gestión."

Los socialistas consideran especialmente llamativo que el Partido Popular trate ahora de presentar como propia una situación económica que, según exponen, “es fruto en gran medida de la gestión responsable desarrollada durante la anterior legislatura”.

"Durante demasiado tiempo han vivido de la herencia recibida. Pero esa herencia tiene un límite y ahora empiezan a aflorar las carencias de un gobierno que ha demostrado más habilidad para hacer notas de prensa que para resolver los problemas reales de Carcaixent."

"Carcaixent no necesita una alcaldesa que se felicite constantemente. Necesita una alcaldesa que asuma responsabilidades, que deje de buscar culpables y que empiece a ofrecer soluciones. Porque los vecinos no viven del superávit; viven de los servicios, de las inversiones y de la gestión diaria de su ayuntamiento”.

Los socialistas advierten del evidente "modo campaña" en el que se encuentra instalada Carolina Almiñana cuando falta ya menos de un año para las elecciones. Por ello, le instan a “rebajar el tono de la confrontación, abandonar el victimismo permanente y asumir plenamente las responsabilidades inherentes a su cargo como alcaldesa de Carcaixent”.

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"Los vecinos necesitan una alcaldesa centrada en gestionar y resolver problemas, no en hacer oposición a la oposición. Es momento de menos propaganda y más trabajo por Carcaixent", concluyen.