Sueca ya cuenta con su nuevo templo del valencianismo

Sueca refuerza su estrecha vinculación con el deporte. La capital de la Ribera Baixa, que en los últimos tiempos ha impulsado numerosas iniciativas relacionadas con la actividad deportiva y que recientemente dedicó un año entero a recordar la figura del mítico futbolista Antonio Puchades, cuenta desde esta semana con un nuevo espacio llamado a convertirse en punto de encuentro para aficionados y deportistas.

Fotografías y recortes de prensa que se exhiben en el local, con la figura de Puchades como eje central. / Levante-EMV

Se trata del Tonico Sports Bar, un establecimiento que abrió oficialmente sus puertas este miércoles y que nace con la vocación de convertirse en un referente para los amantes del deporte, especialmente del fútbol. La inauguración reunió a una amplia representación de la sociedad suecana, desde responsables políticos hasta representantes de clubes deportivos locales y entidades vinculadas a diferentes disciplinas.

Otra perspectiva del local, sede de la Sociedad Recreativa El Garbí, con la imagen de Puchades al fondo. / Levante-EMV

El acto contó además con una destacada presencia institucional del Valencia CF. Entre los asistentes figuró el exjugador y exentrenador valencianista Salvador González "Voro", acompañado por representantes de la Fundación Valencia CF, que quisieron respaldar un proyecto profundamente ligado a la historia del club de Mestalla y a la tradición futbolística de Sueca.

El nuevo espacio mantendrá además su función como sede de la Sociedad Recreativa El Garbí, entidad de la que Antonio Puchades fue fundador, así como de la Peña Valencianista Che Collons, una de las agrupaciones valencianistas más activas de la comarca.

Detalles de fotografías de Antonio Puchades "Tonico", que se exhiben en el local. / Levante-EMV

Sin embargo, el Tonico Sports Bar va mucho más allá de ser un local de encuentro. Sus instalaciones albergan un auténtico museo dedicado a la memoria de Antonio Puchades y al legado de los futbolistas suecanos que defendieron la camiseta del Valencia CF durante el siglo XX. Una exposición permanente que permite recorrer la trayectoria de quien está considerado como uno de los grandes iconos del valencianismo y descubrir la historia de los conocidos como los "cinco magníficos" de Sueca.

Con esta apertura, la ciudad suma un nuevo espacio donde deporte, historia y sentimiento valencianista se dan la mano, reforzando una tradición que sigue muy viva entre generaciones de aficionados.