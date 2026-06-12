Más de 300 escolares participan en Cullera en las ‘Matinal Náutica’ para fomentar los deportes vinculados al mar

Más de 300 alumnos y alumnas de quinto y sexto de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria participan durante este mes de junio en la iniciativa ‘Matinal Náutica’, impulsada por el Ayuntamiento de Cullera dentro del Programa de Actividades Deportivas en Edad Escolar.

El proyecto tiene como objetivo fomentar hábitos de vida saludables, promover la actividad física al aire libre y acercar los deportes náuticos a la población más joven, al tiempo que se pone en valor el entorno natural del municipio.

Las sesiones se desarrollan en la playa del Racó, donde el alumnado practica distintas modalidades deportivas vinculadas al medio marino como surf, windsurf, kayak, paddle surf y kite, además de participar en dinámicas lúdicas y juegos cooperativos. Todas las actividades están dirigidas por monitores especializados.

Durante una visita a la actividad, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado que este tipo de propuestas “ofrecen experiencias educativas y saludables que fomentan la actividad física en nuestras playas y permiten disfrutar del mayor tesoro natural del municipio junto a los compañeros y compañeras”.

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Desde el consistorio se subraya que el programa permite a los centros educativos acceder a prácticas deportivas que, por las características del medio acuático, no pueden desarrollarse habitualmente en los centros escolares. Además de la dimensión deportiva, la iniciativa refuerza el aprendizaje de habilidades vinculadas al mar, así como valores como la convivencia, la cooperación y el trabajo en equipo.