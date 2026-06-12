Avalancha de vecinos en Sueca para reclamar que se les aplique la anulación de la subida del IBI

Al menos 750 vecinos de Sueca han pasado en los últimos días bien por la sede del grupo independiente Gent x Sueca, bien por la carpa instalada por el PSOE, para rellenar reclamaciones contra la subida del 35 % del IBI aplicada el año pasado por el gobierno local (Compromís, Sueca x Davant y PP), que se mantiene este 2026, que fue anulada por el juzgado a través de una sentencia que ha sido recurrida por el ayuntamiento y cuyo alcance es de momento limitado, ya que únicamente reconoce el derecho del demandante. El objetivo de estas instancias en las que los afectados expresan su disconformidad con la subida del IBI es que no pierdan el derecho a poder reclamar que la extensión de los efectos de esta anulación en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia confirmara la sentencia impugnada.

El PSOE ha instalado este viernes y volverá a hacerlo esta sábado una mesa en la plaza del Ayuntamiento para recoger instancias de los vecinos que quieran reclamar formalmente el incremento del 35% aprobado por el equipo de gobierno del PP. La iniciativa socialista se suma a la que viene desarrollando desde hace algunos días en su sede el colectivo Gent x Sueca, que también está captando reclamaciones de ciudadanos afectados desde su sede.

Desde los colectivos implicados se insiste en aclarar varios puntos clave para evitar confusión entre los afectados. En primer lugar, existe una sentencia judicial que ha cuestionado la legalidad de la subida, pero ésta no es firme; el ayuntamiento ha recurrido el fallo y ahora corresponde al Tribunal Superior de Justicia pronunciarse de manera definitiva.

Mientras tanto, el recibo del IBI sigue siendo obligatorio. Presentar una reclamación no paraliza automáticamente el cobro, por lo que los vecinos deben abonar el tributo dentro del plazo establecido para evitar recargos, independientemente de que hayan formalizado su protesta.

En cuanto a la devolución del dinero cobrado de más, no está garantizada de forma automática. La reclamación sirve para dejar constancia oficial de la disconformidad del ciudadano y para asegurar que los efectos de una eventual sentencia favorable se extiendan a quienes la hayan presentado. Si el TSJ da finalmente la razón a los vecinos, quienes hayan reclamado tendrán derecho a solicitar la devolución de lo cobrado en exceso, total o parcialmente según lo que determine el fallo.

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Si, por el contrario, el tribunal respalda la postura del Ayuntamiento, la subida se considerará ajustada a derecho y no procederá devolución alguna por este motivo.