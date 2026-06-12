La Fira Modernista de Carcaixent da la nota al compás del Mestre Vert

La Fira Modernista de Carcaixent suena este año mejor que nunca. Cuplés, zarzuelas, pasodobles, ‘cants de magatzem’, música de banda y otros estilos del siglo pasado resuenan desde hoy y hasta el domingo por las calles de este municipio en la 11 edición de este certamen que recrea el esplendor de la naranja, que propició el desarrollo de la economía local y la transformación urbanística y que este año está dedicada a la música y al ilustre compositor local, Mestre Vert. El ambiente festivo ha arrancado con el pasacalle inaugural, que da paso a una extensa programación diseñada para todos los públicos. Entre las principales atracciones de las jornadas destacan las visitas guiadas por las impresionantes casas modernistas fruto de la riqueza del comercio naranjero y también por los edificios históricos de la localidad, así como las rutas en trenecito para descubrir los emblemáticos huertos de naranjos que dieron origen a la prosperidad local.

El Magatzem de la Taronja ha acogido el acto inaugural de la XI Fira Modernista de Carcaixent. / PERALES IBORRA

Casi una treintena de edificios y localizaciones acogen actividades: talleres interactivos sobre oficios, artes y costumbres de la época, exposiciones y también recreaciones. Estos espectáculos son uno de los atractivos de la feria y son posibles gracias a la participación de más de 200 voluntarios, entre actores, figurantes y asistentes para el control de las puertas y ofrecer información a los visitantes.

Figurantes y vecinos ataviados con ropa modernista se han dado cita esta tarde en la apertura de una nueva edición. / PERALES IBORRA

Consuelo Jaular Martín es la coordinadora de los voluntarios y la responsable de las recreaciones teatrales. Cinco espacios emblemáticos acogen estas representaciones que este año incorporan la música como elemento principal. En el Magatzem de Ribera, “la catedral de la naranja”, dice Jaular, se podrán escuchar los ‘cants de magatzem’ o ‘cantades’. El trabajo de recuperación de las antiguas canciones populares realizado por Pep Gimeno ‘Botifarra’ ha servido de inspiración para investigar sobre las tonadas que cantaban las mujeres en el almacén naranjero en las que se basa el espectáculo, explica Consuelo Jaular. Pasodobles como “Flor Carcagentina” o “Recuerdos del Júcar” interpretados por las bandas de música toman protagonismo en una pieza que cuenta la historia de dos amigas de diferente clase social que se representará en Casa Bienvenida, una vivienda del siglo pasado acondicionada como casa rural y que se incorpora este año como espacio escénico de la Fira. La casa de la familia Soriano, importante saga de terratenientes locales, es ahora la sede del Arxiu Municipal y allí se recreará la vida del matrimonio Soriano y su criada, aficionada a los cuplés. En el Palau de la Marquesa de Montortal sonarán zarzuelas y operetas, algo desafinadas al principio, porque la protagonista es una mujer sin oído que quiere ser cantante de ópera. El último espacio donde disfrutar del teatro de raíz modernista es la Casa Carreres, que acogerá el Atelier de Doña Carmen, donde sonará la música del gran compositor local, el Mestre Vert, que da nombre al conservatorio del municipio.

Desfile por las calles de Carcaixent celebrado tras el acto inaugural. / PERALES IBORRA

Numerosos colectivos implicados

Los músicos del Conservatori Mestre Vert tendrán este año mayor protagonismo, aunque no son los únicos: también La Lira Carcaixentina y la Murga de les Barraques contribuirán a crear el ambiente sonoro propicio para garantizar un fin de semana de “inmersión en el modernismo”, que es lo que —según Fina Naya, concejala de Turismo— caracteriza a la Fira Modernista: “La implicación de los vecinos es total: no solo los figurantes se meten en el papel, también los visitantes se preparan su indumentaria de los siglos XIX y XX para pasear por la feria y visitar las exposiciones o el mercado”, comenta. Hay también otros colectivos colaboradores: la Associació de Modernistes, Catxivatxes, las fallas o las cofradías, además de profesionales como la bailarina Anna Mira, son piezas fundamentales de la Fira, destacan Naya y Jaular.

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Los músicos son protagonistas en esta Fira Modernista, que está dedicada al compositor local Mestre Vert. / PERALES IBORRA

Carcaixent ha sabido cogerle el tono a esta iniciativa, que representa un revulsivo cultural y también económico para el municipio. Entre 30.000 y 40.000 personas han pasado por la cuna de la naranja para vivir la Fira Modernista en ediciones anteriores y esta que hoy empieza también espera dar la nota, según las previsiones del Ayuntamiento de Carcaixent. Se trata de un fin de semana repleto de actividades: visitas guiadas y recreaciones, espectáculos de danza, un animado mercado de artesanía y gastronomía con menús modernistas que deleitará los sentidos de los asistentes. Además, como gran espectáculo audiovisual, la Plaça del Mercat acogerá las noches de viernes y sábado pases de un impresionante video mapping que iluminará este edificio emblemático para narrar de manera mágica y emocionante sus orígenes históricos. Además se celebran numerosos concursos: de indumentaria, de fotografía, literario, de pintura rápida y hasta gastronómico. Ya solo queda salir a la calle, dejarse llevar por la melodía de la nostalgia y disfrutar de un certamen que, este año más que nunca, promete sonar al unísono con su historia.