México volverá a acoger la semifinal internacional del concurso de paella de Sueca

El Ayuntamiento de Sueca, representado por el alcalde, Julián Sáez, y el municipio de Ezequiel Montes, en el estado de Querétaro (México), representado por el chef Francisco Octaviano Gutiérrez, han escenificado formalmente el acuerdo de colaboración mediante el cual esta ciudad americana acogerá el próximo 25 de julio la sexta semifinal internacional clasificatoria del 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. La firma del convenio se ha realizado en la sala de presentaciones del consistorio y ha contado con la presencia de la concejal de Turismo y responsable del Concurs, Teresa Ribes, y del director del certamen, Tony Landete.

El alcalde de Sueca ha expresado su agradecimiento públicamente, en nombre del ayuntamiento, por “la implicación, el respeto y la lealtad que venís demostrando desde México por un plato tan universal como es la paella valenciana”. Para Julián Sáez, es necesario remarcar el esfuerzo que realiza Francisco Gutiérrez y la delegación que le acompaña, para poder celebrar cada año una semifinal “en un lugar donde la paella no tiene el mismo arraigo que aquí. Gracias por ser embajadores de nuestro concurso, de nuestro producto y de nuestro plato; eso no se paga con dinero”. Sáez les ha alabado también el respeto absoluto que demuestran por la receta oficial, “manteniendo los ingredientes, a pesar de las dificultades que tienen, cuando aquí, a veces, se hacen auténticas barbaridades”, y les ha deseado un gran éxito el próximo 25 de julio.

El mismo deseo les ha manifestado la concejal responsable del Concurs, Teresa Ribes, “ver el interés que demostráis por la auténtica paella valenciana, que valoréis tanto este plato y con el respeto que lo hacéis, para nosotros es una gran satisfacción. Quiero invitar a los cocineros de México a que participen en esta semifinal. Les esperamos con los brazos abiertos el próximo septiembre”.

El representante de Querétaro ha agradecido la hospitalidad que le ha brindado, una vez más, el Ayuntamiento de Sueca: “Es un placer estar aquí nuevamente y presentar esta semifinal. Para los concursantes interesados en participar, es importantísimo poder acudir al lugar donde se cocina la mejor paella del mundo, la auténtica paella valenciana. Estar dentro de esta organización, de la cosas que se hacen bien, siempre es un orgullo”. Francisco Gutiérrez ha mostrado también su satisfacción por el resultado obtenido en los últimos años por concursantes mejicanos, con un primer y un segundo premio, y ha agradecido la oportunidad que se le brindó de participar como jurado en la edición de 2025. “Estamos intentando que México le meta el hombro fuerte a este proyecto. Es una inversión tremenda y queremos agradecerles la confianza. Estamos en el camino correcto”, ha señalado Gutiérrez.

Por otra parte, el restaurante Casalina, con sede en Takatsuki (Osaka), será el representante de Japón en la gran final del 65º Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que se celebrará el próximo 13 de septiembre y que reunirá en la capital de la Ribera Baixa a algunos de los mejores especialistas del planeta en la elaboración de la auténtica paella valenciana. Casalina se proclamó vencedor de la 11ª semifinal clasificatoria internacional disputada en Japón, celebrada en la ciudad de Takatsuki, en la provincia de Osaka. El certamen nipón reunió a 17 participantes que compitieron en igualdad de condiciones —con los mismos ingredientes y siguiendo la receta oficial del concurso— por hacerse con la plaza que da acceso a la final suecana. La organización del Concurs felicitó públicamente tanto al ganador como al conjunto de participantes por el alto nivel culinario demostrado.

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La presencia de Casalina en Sueca no es un hecho aislado, sino la continuación de una larga tradición de participación japonesa en este certamen. La organización del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca lleva años celebrando semifinales en Japón, un mercado en el que el interés por la paella valenciana ha crecido de forma sostenida, hasta el punto de que muchos de los establecimientos que han cosechado algún galardón en el certamen han visto cómo ello impulsaba y expandía sus negocios, multiplicándose los locales que ofrecen paella en el país.