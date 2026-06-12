Opinió
El nou temple del valencianisme està en Sueca
Sergi Núñez de Arenas
Imagineu-vos ser de poble.
Imagineu-vos jugar a futbol i que tingueu traça.
Imagineu-vos jugar en l'equip del vostre poble.
Imagineu-vos que arriba el València CF i vos fitxa.
Imagineu-vos poder anar a entrenar i en acabant, de vesprada, seguir jugant la partida de xamelo amb els vostres amics del poble.
Imagineu que sou u dels fundadors de la societat recreativa a on aneu a jugar les vesprades.
Imagineu-vos que el Barça i el Reial Madrid vos volen fitxar.
Imagineu-vos que digueu que no perquè seríeu incapaços de jugar contra el València, però també perquè Madrid i Barcelona queden massa llunt del vostre poble i vosaltres totes les vesprades heu de jugar al xamelo amb els vostres amics.
Imagineu que passeu a ser considerats u dels millors jugadors de tota la història del València.
Imagineu-vos que, tretze anys després del vostre traspàs, un grup d'emprenedors i empresaris del vostre poble decidix convertir aquella societat recreativa que vàreu fundar per a anar a jugar al xamelo totes les vesprades en un nou espai de reunió i encontre a on siga contada i homenatjada la vostra història, i no només la vostra, sinó també la de la resta de paisans que compartiren vestuari en el València CF.
Si ho heu pogut imaginar tot, deixeu d'imaginar.
Perquè tot això acaba de passar en Sueca.
Este mes de juny de 2026 s'ha inaugurat el “Tonico Sports Bar”, un nou espai ubicat en la històrica seu de la Societat Recreativa “El Garbí” gràcies a l'acord al qual han arribat l'entitat i la Penya Valencianista “Che Collons” de Sueca. El local, totalment tematitzat, naix amb una doble vocació: ser punt de trobada del valencianisme i convertir-se en un espai permanent de memòria dedicat a Puchades —que és a la vegada u dels mateixos fundadors de la societat—i als anomenats "5 magnífics", aquella irrepetible generació de futbolistes suecans que contribuí a escriure algunes de les pàgines més memorables de la història del València CF.
En una època en què el futbol professional pareix haver-se convertit en una indústria global desconnectada de les seues arrels, Puchades continua simbolitzant tot el contrari. Puchades és la fidelitat a uns colors. És l'orgull de pertinença. És ser part d'un sentiment. Puchades és la certea que es pot arribar molt llunt sense deixar mai de saber d'on es ve.
Segurament és per això que la figura de Puchades continua despertant admiració entre generacions molt diferents de valencianistes. Perquè no és només una llegenda futbolística. És una manera d'entendre la vida. La idea que l'èxit no obliga a renunciar a les arrels. Que es pot ser universal sense deixar de jugar a xamelo en el carrer Sequial. Sempre he pensat que quan el grup "Tardor" ens deia en el seu èpic himne que «els millors jugadors són aquells que saben a on estan i es deixen la pell en el camp», estaven parlant de Tonico Puchades.
Per això el “Tonico Sports Bar” naix sent molt més que un bar. És, per damunt de tot, un espai de memòria. Un homenatge. Com diu a la seua entrada, un lloc que unix i reunix. Un exercici de dignitat col·lectiva. Una demostració que els pobles també sabem preservar els nostres mites i contar les nostres pròpies històries.
L'espai s'ha convertit immediatament en un autèntic temple de suecanitat i valencianitat. La gent ha d'anar sabent que cal disfrutar-se'l i assaborir-se'l amb temps i calma. Cada metre quadrat, cada centímetre quadrat de les seues parets és història de Puchades, del Garbí, de Sueca i del València CF.
A partir d'ara, tot valencianiste té un lloc de peregrinació obligatori al número 24 del carrer del Sequial de Sueca.
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