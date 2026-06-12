El Alzira FS pide a la RFEF que aclare si el caso de corrupción deportiva que investiga un juzgado navarro alteró la competición

El Alzira FS ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la apertura, ampliación o en su caso reapertura “de cuantas actuaciones resulten necesarias” para determinar si el presunto caso de corrupción deportiva que investiga el titular de la plaza n.º 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela (Navarra), que ha salpicado al expresidente del Ribera Fútbol Sala, Ramón Lázaro, ha podido tener alguna incidencia sobre la competición.

La directiva del Alzira FS ha recordado que el pasado 30 de abril ya puso en conocimiento del Departamento de Integridad de la RFEF una serie de circunstancias que, a su juicio, “podrían afectar a la integridad de la competición y que guardarían relación con los hechos que actualmente están siendo objeto de investigación”.

Ramón Lázaro ha sido detenido esta semana acusado por la fiscalía de amaño de partidos -entre otros presuntos delitos- entre los que se encuentra el Ribera-Palma Futsal de la última jornada de la temporada 2023-24. El equipo de Tudela necesitaba ganar para salvar la categoría independientemente de lo que ocurriese en el Betis-Alzira. Se le imputa que se habrían pagado 100.000 € a jugadores del Palma, acusación que ha rechazado el club balear en un comunicado. El Alzira bajó.

Por otra parte, ya en esta temporada, la comunicación que el Alzira FS realizó a la federación tiene su origen en unas manifestaciones realizadas por Lázaro el 29 de abril en Onda Cero Navarra en la que señalaba que tenía intención de hacerse con el CD Xota (Osasuna Magna), principal rival del Alzira FS en la lucha por la permanencia, que finalmente ha conservado la plaza en Primera División, mientras que el Alzira y el Ribera Navarra consumaban el descenso. Por otra parte, los ribereños sabían que el mandatario navarro afirmaba en privado que había comprado el Córdoba. De hecho, en el partido que jugó el 29 de abril en Alzira -con victoria visitante- se contó que los jugadores blanquiverdes habían hablado con Lázaro, quien había desplazado una persona que estaba trabajando en la capital andaluza de cara a la próxima temporada. El Alzira descendió de categoría en la última jornada tras la victoria de Osasuna Magna ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La situación en el club cordobés es de total desbandada. No continúa el entrenador Emanuel Santoro y los jugadores van causando baja.

Por lo que respecta al otro club navarro implicado, también se acusa a Lázaro que buscó comprar el Xota (Osasuna Magna) con dinero de subvenciones. El presidente del Xota, Tatono Arregi, ha comparecido este viernes en rueda de prensa indicando que “no tenía conocimiento de dónde salía el dinero y que lo aceptó por la premura económica del club. Solo quería dejar el club para descansar después de tantos años”.

Tras su detención, Ramón Lázaro ha quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado.

El Alzira FS ha expresado su máxima preocupación por las informaciones que han trascendido de la investigación judicial que afecta a Lázaro y “las presuntas actuaciones que podrían haber comprometido la integridad de distintas competiciones deportivas”, en particular las relativas a la Primera División del fútbol sala. “Nuestra entidad observa con especial perplejidad que entre los hechos investigados figuren circunstancias graves que podrían afectar directamente a dos ejercicios deportivos especialmente relevantes para nuestro club, correspondientes a las temporadas 2023-24 y 2025-26, en las que el Family Cash Alzira FS luchó por la permanencia en Primera División”. El club ha pedido a la federación información sobre las actuaciones realizadas tras el escrito que presentó en abril, así como la “apertura, ampliación o reapertura de cuantas actuaciones resulten necesarias para determinar el posible impacto de los hechos investigados sobre la competición”. Asimismo, el club ha solicitado ser reconocido como interesado en cualquier procedimiento que se pueda derivar de estos hechos, al tiempo que se reserva el ejercicio de “cuantas acciones legales, admininistrativas y económicas pudieran correponderle en defensa de sus legítimos intereses, de sus patrocinadores y de su afición”, expone en un comunicado, en el que expresa su plena confianza en la Justicia y dice estar a la espera de que la RFEF “actúe en consecuencia para garantizar el total esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la exigencia de todas las responsabilidades que correspondan en defensa de la integridad en la competición”.