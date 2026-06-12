La Ribera vive un fin de semana lleno de historia, tradición y festivales junto al mar

El buen tiempo anima las calles de la Ribera y este fin de semana es un buen ejemplo: citas de todo tipo y para todos los públicos llenan la agenda de diferentes municipios con eventos de relevancia histórica, tradicional y gastronómica.

En la Ribera Alta, Carcaixent celebra la undécima edición de su consolidada Fira Modernista, una festividad que este año rinde homenaje al compositor local Juan Bautista Vert bajo el hilo conductor de la música y la danza de principios del siglo XX. El epicentro de las actividades es el casco urbano y la Plaça de la Constitució, donde se habilita un mercado de artesanía, comercio de época y un gastromercat situado en el Mercado Municipal. Entre los actos más destacados, mañana la Agrupació Coral de Carcaixent ofrecerá a las 11:30 horas un concierto itinerante por las calles céntricas y a las 21:30 horas se celebrará el tradicional sopar popular en la misma plaza principal (Escenari Ciutat) amenizado por la música en directo del grupo Distillery Folk. La clausura del evento tendrá lugar el domingo a las 21:00 horas en este mismo escenario con un concierto conjunto de la Banda Juvenil y la Banda Simfònica de la Lira i Casino Carcaixentí. Asimismo, durante todo el fin de semana, diez establecimientos hosteleros de la localidad ofrecerán menús temáticos inspirados en la época con precios que oscilan entre los 12 y los 27 euros.

Uno de los actos de la Fira Modernista de Carcaixent en una edición reciente. / Vicent M. Pastor

Por su parte, Algemesí conmemora sus días grandes con la Fira i Festes de Sant Onofre. La programación oficial arranca este viernes a las 19:00 horas con la tradicional procesión del patrón, cuyo recorrido se inicia en la Basílica de Sant Jaume y culmina en la Ermita de Sant Onofre, un acto de gran arraigo religioso y cívico. Mañana 13 de junio se celebrará el XXV Trobada de Muixerangues de Algemesí, que reunirá a partir de las 18:30 horas, en la plaza Mayor, a la Muixeranga d’Algemesí, la Nova Muixeranga, la Muixeranga d’Alginet y los Falcons de Vilafranca, acompañados por la música de la Escola de Tabal i Dolçaina local.

Una imagen de archivo de la Trobada de Muixerangues de Algemesí. / Levante-EMV

Alzira acumula también ofertas atractivas. En el plano tradicional, este sábado se celebra la peregrinación a la Pileta del Martiri de los santos Bernat, Maria y Gràcia. A las 19:00 horas saldrán los autobuses desde la avenida Luis Suñer. Media hora después, en la Pileta se celebrará la representación de la obra “Las piedras hablan”, en homenaje a Ismael Orts Benavent, custodio honorífico de la Pileta. A las 20:30 horas tendrá lugar una eucaristía. También otro acto relacionado con la tradición, en este caso fallera, se desarrollará en el Gran Teatre este domingo: la elección de las falleras mayores de Alzira. A mediodía, las fallas se reunirán para conocer el nombre de las que se convertirán en representantes y embajadoras de las Fallas de 2027. Es una de las citas “más especiales” del calendario fallero, un día “lleno de ilusión, nervios y emociones a flor de piel”, destacan desde la Junta Local Fallera. La locutora de radio y fallera mayor infantil de Alzira en 1986, Mª José Aledón, conducirá el acto. Además, este sábado la ciudad acoge la 1ª Fiesta del Balonmano con la presencia de los campeones mundiales Gedeón Guardiola y Dara "Fabiana Diniz". La jornada comenzará por la mañana en la plaza del Carbó con exhibiciones de benjamines y alevines, además de juegos con hinchables para todo el público infantil de 10:00 a 12:00 horas. Por la tarde, en la Casa de la Cultura habrá un encuentro abierto para las preguntas y la firma de autógrafos, y concluirá en el Palau d'Esports con una sesión de tecnificación impartida por las estrellas invitadas para las categorías infantil, cadete y juvenil.

Jóvenes y niñas aspirantes al cargo de falleras mayores de Alzira. / Teresa Juan-Mompó

El municipio de Castelló se suma a la actividad de la comarca con el desarrollo de sus III Jornades Locals d'Història i Patrimoni, que incluyen como actos destacados la primera ruta del itinerario urbano «Camins de memòria», un recorrido histórico guiado diseñado por la Associació Cultural Tabalà para descubrir las huellas documentales que dejaron las Brigadas Internacionales a su paso por el municipio, que saldrá a las 11:00 horas desde el Monument del Trenet en el parque de la Estación. Este sábado también, la localidad celebra su emblemática Romería Cívica nocturna al Castellet con el fin de conmemorar el pacto histórico de entrega de llaves entre el alcaide de Xàtiva y el monarca Jaume I en el año 1240, que tendrá este año un carácter espacial —con una ruta dramatizada— por coincidir con la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del monarca. La marcha de ascenso al cerro exige a los participantes acudir con calzado adecuado, agua y linterna, y concluirá con un refrigerio popular para todos los asistentes en el Magatzem de Gil.

Uno de los postes informativos de la ruta de los brigadistas que recorrerá este sábado Castelló. / Levante-EMV

Por último, Montroi celebra los 30 años de su Policía Local con un variado programa de actividades del 12 al 14 de junio. El acto institucional en la plaza Europa abre la celebración este viernes a las 19:30 horas. El sábado estará dedicado al público familiar, con castillos hinchables en la plaza España de 11:00 horas y 18:00 horas. Finalmente, el domingo se realizará una ruta por el término municipal a partir de las 08:30 horas.

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Imagen de archivo de Día del Senderista que este año llega a su sexta edición en Sueca. / Levante-EMV

En lo que respecta a la Ribera Baixa, el gran foco de atención cultural y deportivo se traslada a Sueca. El domingo 14 de junio, la Plaza del Ayuntamiento será el punto de partida a las 8:00 horas de la 6ª edición del Día del Senderista 'Memorial Joanot Presència', una marcha de carácter lúdico y deportivo de 13 kilómetros que conectará el núcleo urbano con las playas de Bega de Mar y Mareny de Barraquetes. La actividad incluye almuerzo, comida y el posterior regreso al municipio en autobuses gratuitos fletados por la Concejalía de Deportes. Por su parte, Cullera se convierte en el epicentro de la fiesta junto al mar con la celebración de su Beach Pride y, sobre todo, con el desembarco del festival The 2000 Remember Festival en el Medusa Beach Club, una cita masiva que promete hacer bailar a los nostálgicos con los mejores himnos de principios de milenio. Con este menú de recreaciones de época, patrimonio histórico y festivales en la playa, la comarca demuestra que juega en otra liga cuando llega el mes de junio.