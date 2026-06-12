Sumacàrcer prohíbe aparcar en todo el pueblo a los forasteros en su lucha contra la masificación en el río

El Ayuntamiento de Sumacàrcer ampliará a todo el casco urbano la restricción de aparcamiento durante los fines de semana de los meses de julio y agosto para aquellas personas que no están empadronadas ni tienen vínculos con familias de la localidad. Es el resultado de la consulta ciudadana realizada por el consistorio para que los residentes valoraran la prohibición de estacionar en las calles más próximas al Xúquer, una medida que se estrenó el verano pasado para intentar corregir las molestias derivadas de la gran afluencia de bañistas que, especialmente los sábados y domingos, acuden a refrescarse al río. “La gente valoró la medida positivamente, pero la mayoría pedía ir más allá en cuanto a las restricciones”, explica el alcalde de Sumacàrcer, David Pons.

Fermín García

La corporación municipal aprobó en el último pleno la modificación de la ordenanza que regula el área de estacionamiento restringido para ampliarla de unas pocas calles a todo el casco urbano. “Hemos tomado la decisión con la esperanza de pacificar más la situación, aunque estamos expectantes a lo que pueda pasar en el pueblo vecino”, comenta Pons en una clara referencia a Antella, que en su lucha contra la masificación de l’Assut estrena este año un control de aforo y una ordenanza que prohíbe la entrada al paraje de toldos o mobiliario portátil. Antella ya impuso en su momento la prohibición de estacionamiento a los no residentes, una medida que el año pasado ya se aplicó también en días laborables entre el 15 de julio y el 15 de agosto.

El ayuntamiento transforma en verano el campo de fútbol en aparcamiento de pago para el acceso a l'Illa de l'Esgoletja. / Francisco Calabuig

La zona de baño de Sumacàrcer se localiza en l’Illa de l’Esgoletja, aguas arriba del casco urbano, si bien la transformación del campo de fútbol en zona de aparcamiento de pago ha permitido ordenar en los últimos años la afluencia de vehículos en este sector. El ayuntamiento activará este año un sistema de reserva de plazas. “El año pasado no se llegó a completar el parquing nunca”, comenta el alcalde.

El principal problema radica de la gran afluencia de bañistas que acude al río en la zona del Reguer, una partida del término municipal de Antella que se localiza justo enfrente del núcleo urbano de Sumacàrcer. Se trata en muchos casos de turistas que buscan accesos al Xúquer en este sector huyendo del pago por aparcar que impone Antella en l’Assut y que acaban llenando los márgenes de los caminos de vehículos, pese a los intentos del Ayuntamiento de Antella por evitarlo. Un incendio declarado en la partida del Clot Negre, entre Antella y Cotes, en el verano de 2025 obligó a cortar la carretera CV-555, principal vía de acceso por la margen derecha del río, y dejó como única alternativa el camino que conecta Sumacàrcer con Antella, repleto de vehículos, lo que provocó retenciones y momentos de tensión.

Bañistas en el paraje de l'Illa de l'Esgoletja de Sumacàrcer, en una imagen del verano de 2025. / Francisco Calabuig

Sumacàrcer, además de la zona de aparcamiento en el campo de fútbol, que mantiene la tarifa de diez euros por vehículo y día con derecho de acceso al área recreativa de l’Esgoletja -tres euros por persona si no aparcan ningún vehículo- también ofrece un área de estacionamiento, en este caso gratuita, en l’Hort del Pollo, una zona exterior del casco urbano, explica el alcalde. En total, cerca de 200 plazas de aparcamiento para intentar poner en orden frente a la masificación. Las personas empadronadas o con vivienda en Sumacàrcer cuentan con una identificación que les permite aparcar en el casco urbano y que lo haga de forma puntual algún familiar o invitado que les visite.

“Que la gente no piense que nos hacemos ricos, ojalá que no tuviéramos que aplicar ninguna tarifa, porque el déficit que nos genera esta situación es importante”, comenta David Pons, mientras señala que con la llegada del verano el ayuntamiento se ve obligado a contratar a seis personas entre policías y vigilantes para regular la situación. “Lo que se ingresa sólo da para pagar los sueldos de las personas que vigilan, pero no la limpieza”, comenta.

Los ayuntamientos de Antella y Sumacàrcer aprovecharon una reciente Junta Local de Seguridad para pedir refuerzos ante un verano en el que se estrenan nuevas limitaciones en un intento de evitar los problemas derivados de la masificación. Pons advierte de que, aunque no es culpa de Antella, el principal problema de Sumacàrcer está en el Reguer. “Nos queda patalear, siempre nos dicen que los medios son los que son y que con lo que hay harán lo que puedan”, comenta.