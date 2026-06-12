Turís derruye el Hort del Templet para crear un parking ante el colapso de coches en el centro

Turís estrenará en breve un nuevo parking, ubicado en la calle García Lorca. Pero antes de estrenarlo, ya se queda corto. El alcalde de Turís, Paco Ricau, asegura que la necesidad de plazas de estacionamiento es muy alta en el municipio, sobre todo en la zona más céntrica. “Los coches colapsan el centro del pueblo y hay mucha necesidad de aparcamientos”, asegura. Sobre todo en los días de mercado ambulante, que en Turís son dos: los martes y los viernes. La zona que abarca la Plaça de la Constitució, la calle Cura Don Fernando y también la Plaça Ribes concentra numerosos establecimientos muy concurridos: bancos, bares, ópticas, oficinas de seguros, la administración de lotería y algún horno-pastelería de renombre. “Todos queremos llegar en coche y aquí en Turís está difícil”, dice Ricau. Durante la hora del almuerzo es habitual que el centro esté lleno de coches mal aparcados, describe. Y esto genera problemas entre los residentes de las calles más céntricas de Turís.

El nuevo parking de la calle García Lorca abrirá cuando se pavimente la zona que ocupaba el Templet. / Rafa Puchades

Con la intención de facilitar el estacionamiento, el Ayuntamiento de Turís adquirió el Hort del Templet, una finca agrícola que “antes estaba a las afueras del pueblo pero que ahora ya está tocando el casco urbano”, explica el alcalde. Recibe su nombre de una bonita pérgola, el Templet, construida en la primera mitad del siglo pasado y que los vecinos admiran por su belleza pero que, muy a su pesar, el ayuntamiento ha tenido que derruir porque era imposible su restauración dado el avanzado grado de deterioro que presentaba “y la situación de peligrosidad que implicaba para los vecinos”, detalla Ricau. “Me dolió mucho derribarlo. Hasta el último momento, hemos intentado conservarlo: se había preparado un informe para incluirlo en el catálogo de Bienes de Relevancia Local, aunque realmente no poseía ningún valor arquitectónico ni artístico. Se valoró la restauración, pero la degradación de la estructura la hacía carísima y sin garantías de que perdurara”, detalla. Recientemente se dieron cuenta de que se estaba usando este espacio, que se estaba transformando en aparcamiento, como zona de botellón y ante el riesgo del colapso del Templet y que pudiera causar daños personales, se ha procedido a la demolición.

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Aspecto que presentaba el Templet, ubicado en la parcela donde se ha construido el parking. / Levante-EMV

Tras el derribo de la construcción, el ayuntamiento deberá acondicionar el área que ocupaba para integrarla en el nuevo aparcamiento de la calle García Lorca, con capacidad para 20 o 25 vehículos y que se abrirá en breve. Se tratará de un garaje abierto de acceso libre. El Ayuntamiento de Turís busca nuevas parcelas urbanas para adecuarlas como zonas de estacionamiento para poder poder ofrecer mayores posibilidades a vecinos y visitantes en su acceso a los negocios ubicados en el centro del casco urbano para ayudar a la movilidad y también al consumo en los comercios locales.