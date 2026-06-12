¿Dónde ver el Mundial en la Ribera? Estos son algunos de los bares que se preparan para seguir a la Roja

La cuenta atrás para el debut de España en el Mundial de 2026 ya se vive con intensidad en la Ribera. La comarca se prepara para seguir con especial atención todos los encuentros de la selección española, tanto los correspondientes a la fase de grupos como los que puedan llegar en las rondas eliminatorias, con una amplia movilización de establecimientos hosteleros y espacios públicos, casales de fallas,... que buscan convertir cada partido en una auténtica fiesta del fútbol. La primera cita será el lunes por la tarde contra Cabo Verde.

Sueca será una de las localidades donde el ambiente mundialista se dejará sentir con mayor fuerza. El ayuntamiento volverá a abrir las puertas del Casal Jove para que vecinos y aficionados puedan seguir en directo todos los partidos de España en un espacio pensado para compartir la experiencia de manera colectiva. La iniciativa pretende reunir especialmente al público más joven, aunque estará abierta a cualquier aficionado que quiera vivir los encuentros acompañado.

A esta propuesta se suma una nueva referencia para los seguidores de La Roja. El recientemente inaugurado Tónicos Bar ha apostado decididamente por el Mundial y se presenta como uno de los centros neurálgicos de la afición en Sueca. El establecimiento ha preparado sus instalaciones para ofrecer un ambiente eminentemente futbolero durante toda la competición, con la intención de convertirse en un punto de reunión habitual para los seguidores de la selección.

Cartel anunciado de la Cervecería Amadeus. / Levante-EMV

En Alzira son numerosos los bares y locales de ocio que preparan la cita mundialista. En la misma plaza Mayor, la heladería Dreams ha empezado a decorar el local con banderas y motivos del mundial, pero lo mejor está por llegar. Es uno de los establecimientos que sacará pantallas a la calle. El lunes está prevista una reordenación de la terraza para que simule una especie de campo de fútbol. En el centro habrá una urna ya que también se sortearán dos camisetas oficiales de la selección entre los clientes. La Cerveceria Amadeus también convoca para ver a la selección en grupo. El domingo, de cara al partido vespertino contra Arabia Saudí, incluso con la posibilidad de arrancar con una comida con paella.

Garibaldi suele ser otro de los establecimientos donde se puede presenciar el fútbol habitualmente, con tres televisiones en el interior y otra pantalla en la terraza, del mismo modo que en el Algas. Por su parte, el Bar bas tiene previsto instalar alguna pantalla para que se pueda seguir a España en el local. También diferentes comisiones fallera de Alzira llaman a animar a España en grupo.

Decoración en Dreams, que el lunes se completará con la transformación de la terraza. / Levante-EMV

La pasión por el Mundial también tendrá un protagonismo destacado en Cullera. Numerosos bares y cafeterías de la ciudad han acondicionado sus locales o reforzado sus espacios con televisores de gran formato para facilitar el seguimiento de los encuentros. En algunos establecimientos incluso se han instalado pantallas de manera específica para la competición, conscientes del importante incremento de clientes que suelen generar los partidos de España.

La hostelería confía en que el Mundial sirva también como revulsivo económico durante las próximas semanas. Cada encuentro de la selección suele traducirse en terrazas llenas, reuniones de amigos y familias, así como un notable aumento de la actividad en los locales de restauración, especialmente cuando los partidos se disputan en horarios de tarde o noche.

Pero el ambiente futbolero no se limitará a las principales localidades de la comarca. En muchos de los municipios de menor tamaño serán los bares y cafeterías los auténticos puntos de encuentro vecinal para compartir la emoción del campeonato. Las retransmisiones volverán a reunir a generaciones de aficionados en torno a una pantalla, recuperando una imagen ya tradicional en las grandes citas deportivas.

Favara, Llaurí, Fortaleny, Corbera, Riola, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, El Perelló o Mareny de Barraquetes figuran entre las poblaciones donde los establecimientos hosteleros esperan una notable afluencia de público cada vez que juegue España. En muchos casos, estos locales constituyen el principal espacio de convivencia social y volverán a desempeñar un papel protagonista durante el campeonato.

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La ilusión que despierta la selección española vuelve así a convertirse en un elemento de unión para toda la comarca. Independientemente del recorrido que pueda completar el combinado nacional en el Mundial, la Ribera ya ha comenzado a organizarse para vivir cada partido como una auténtica celebración colectiva, en la que el fútbol servirá una vez más como punto de encuentro entre vecinos, amigos y familias.