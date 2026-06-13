El alquiler turístico se dispara en Cullera hasta los 2.300 € mensuales en julio y casi 1.700 por semana en agosto

El mercado del alquiler turístico afronta en Cullera otro verano de alta demanda y tarifas al alza. Los precios en primera línea de playa escalan hasta los 2.300 euros al mes en julio y los 1.690 euros semanales en agosto, según los datos que manejan los propios agentes inmobiliarios de la localidad. Son ellos quienes mejor conocen las claves de un mercado que, lejos de estabilizarse, sigue premiando con fuerza la ubicación, el equipamiento y —cada vez más— la disponibilidad de aparcamiento privado.

"Si el apartamento está en San Antonio o Racó y tiene buena orientación, los precios se mantienen altos casi desde el primer día", explica Luis G., un agente inmobiliario con cartera en Cullera. Una afirmación que resume bien la lógica del mercado vacacional en una localidad donde la cercanía al mar no es solo un reclamo, sino el principal argumento para justificar tarifas que, en los meses de julio y agosto, no admiten negociación.

No obstante, también existen en Cullera determinadas zonas en las que los alquileres pueden ser incluso más altos. Por ejemplo, por una vivienda acondicionada con más de 300 metros de jardín en la zona del Dosel se puede llegar a pagar hasta 3.000 euros por quince días. Otra de las zonas donde los precios pueden sufrir un incremento importante es Cap Blanc, donde se pueden llegar a pagar más de 2.000 euros por semana, dependiendo mucho de la temporada en la que se alquilen. Estos precios máximos pueden pagarse en la segunda quincena de julio y en la primera quincena de agosto que son especialmente las épocas en las que los visitantes con mayor poder adquisitivo deciden coger sus días de vacaciones.

Julio, el mes sin descuentos

El pico de la temporada llega con julio, cuando la presión de la demanda es máxima y los propietarios de primera línea no tienen necesidad de ceder en el precio. Los portales de anuncios como Milanuncios reflejan tarifas de 1.490 euros semanales y hasta 2.300 euros por el mes completo en pisos de playa San Antonio, con referencias que alcanzan los 1.810 euros para la segunda quincena en urbanizaciones de primera línea.

"En julio, el mercado está lleno y no hay margen para negociar", señala el mismo profesional. "Si el apartamento está en primera línea y tiene piscina y parking, se alquila en días y el precio se mantiene". Una dinámica que se prolonga sin apenas cambios en agosto, cuando las familias con las vacaciones cerradas de antemano sostienen la demanda y el nivel de precios.

Agosto, la prueba de fuego para el bolsillo del turista

Agosto mantiene la presión al máximo. En los principales portales de alquiler vacacional se recogen semanas por 1.690 euros en anuncios generales y quincenas a 2.600 euros en primera línea de San Antonio. Incluso los tramos parciales del mes rondan los 1.000 euros en esa misma zona.

"Agosto es el mismo juego que en julio, pero con la presión de las familias que ya tienen las vacaciones cerradas", apunta el agente. "A veces, el parking es lo que decide si se va con un anuncio u otro, sobre todo cuando hay dos apartamentos similares". Una observación que ilustra hasta qué punto los detalles marcan la diferencia en un mercado donde la oferta de calidad escasea y la demanda no da tregua.

San Antonio y Racó, en lo más alto del escalafón

Las dos zonas que concentran mayor presión de precios son San Antonio y Racó. La primera es la más cara de Cullera para el alquiler turístico, con tarifas que van de los 800 euros en junio hasta los 2.300 de julio, pasando por referencias de 1.400 euros en septiembre. El mercado residencial general confirma ese posicionamiento: con 15,35 euros por metro cuadrado al mes, Sant Antoni es la zona más cara de la localidad según los datos de portales especializados.

"San Antonio es el corazón de la demanda turística en Cullera", resume el agente. "Tiene playa, urbanizaciones, servicios y una buena oferta de apartamentos. Eso se paga".

Racó ocupa el segundo escalón, con urbanizaciones de alta calidad, acceso directo a la playa y equipamientos como piscinas y pistas deportivas que justifican precios de 1.810 euros en julio o 950 euros en la primera quincena de septiembre. "Racó es un poco más tranquilo que San Antonio, pero la calidad de las urbanizaciones y la cercanía a la playa lo hacen muy atractivo", añade el profesional.

El parking, de complemento a factor decisivo

Uno de los cambios más llamativos que detectan los agentes inmobiliarios en los últimos veranos es el papel creciente del aparcamiento privado en la decisión de reserva. En zonas de playa, donde encontrar estacionamiento en la calle puede convertirse en un problema diario, disponer de plaza de garaje ha pasado de ser un valor añadido a ser, en muchos casos, el elemento que inclina la balanza.

"En julio y agosto, muchos clientes preguntan primero por el parking y después por la piscina", revela Enrique García, agente inmobiliario. "Si el apartamento está en primera línea y además tiene plaza, se alquila antes y suele defender mejor la tarifa". Una transformación del perfil del turista que los profesionales del sector llevan tiempo registrando y que ya se refleja en los anuncios: la mención expresa a la plaza de parking se ha vuelto tan habitual como la de la piscina comunitaria.

Junio y septiembre, márgenes de respiro

Fuera del núcleo duro de la temporada, junio y septiembre ofrecen algo más de margen, aunque los propietarios de primera línea no están dispuestos a sacrificar el precio con facilidad. En junio, los portales reflejan referencias de 900 euros para la primera quincena y 800 para la segunda en playa San Antonio. En septiembre, la franja se sitúa entre los 900 y los 999 euros semanales en las zonas más cotizadas.

"Septiembre es un mes interesante para el cliente, porque hay más flexibilidad, pero los propietarios de primera línea no quieren tirar precios", reconocen las inmobiliarias. "Si el apartamento está bien y tiene parking, se alquila bien y a un precio razonable". Un equilibrio que permite al mercado extender la temporada alta más allá del núcleo de julio y agosto, aunque sin alcanzar las cotas de presión que caracterizan esos dos meses.

Noticias relacionadas

Mientras el centro urbano y zonas como el Faro mantienen precios más accesibles y menos estacionales, la primera línea de playa funciona con una lógica propia, ajena a los descuentos y cada vez más orientada a un perfil de turista que busca calidad y está dispuesto a pagarla.