Llaurí convierte la 'nit dels farolets' en una cita única en la C. Valenciana al unir la tradición popular con la música de banda

Llaurí se prepara para vivir este sábado (22.30 horas) una de las noches más especiales de su calendario cultural. La localidad celebrará la tradicional "Nit dels Farolets", una costumbre ligada a la festividad de San Antonio de Pádua que este año regresa con más fuerza que nunca y con un formato que la convierte en una propuesta prácticamente única en la Comunitat Valenciana.

La principal novedad radica en la participación de la banda de música durante todo el recorrido, una iniciativa que transforma la celebración en una experiencia colectiva donde se fusionan dos de las manifestaciones culturales más representativas de los pueblos valencianos: las tradiciones populares y la música de banda.

La "Nit dels Farolets" es una antigua costumbre que consiste en elaborar faroles artesanales vaciando melones o sandías y decorándolos con diferentes dibujos y formas geométricas. En su interior se coloca una luz que ilumina las figuras recortadas, creando un efecto visual característico que ha acompañado las noches estivales valencianas durante generaciones.

Tradicionalmente eran los niños quienes confeccionaban estos faroles y recorrían las calles exhibiéndolos junto a familiares y amigos. Con el paso de los años, muchas localidades han visto cómo esta costumbre iba perdiendo presencia ante los cambios sociales y las nuevas formas de ocio. Sin embargo, en Llaurí existe una firme voluntad de conservar este legado cultural.

Precisamente fue hace dos años cuando la entidad musical del municipio impulsó una primera iniciativa para recuperar y revitalizar la "Nit dels Farolets". Aquella experiencia sirvió para comprobar el interés que seguía despertando esta tradición entre los vecinos y puso las bases para consolidar una celebración que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de llaurinenses.

Tras aquella primera recuperación, la organización ha decidido dar un paso más y reforzar la propuesta en 2026. El objetivo es convertir la "Nit dels Farolets" en una auténtica fiesta popular en la que la participación ciudadana sea la gran protagonista. Para ello, además de animar a los vecinos a confeccionar sus propios "farolets", la banda de música acompañará el recorrido interpretando piezas populares valencianas y pasacalles tradicionales.

Entre las composiciones previstas destaca la conocida pieza “Sereno”, una obra profundamente ligada al imaginario festivo valenciano y que invita a la participación del público. La intención es que los asistentes no se limiten a contemplar el desfile, sino que formen parte activa de él cantando mientras avanzan por las calles iluminadas por los faroles.

Esta combinación convierte la celebración de Llaurí en una propuesta singular dentro del panorama festivo valenciano. Desde la entidad musical destacan que la iniciativa busca poner en valor dos elementos fundamentales de la identidad valenciana. Por una parte, la recuperación de una tradición popular transmitida de generación en generación y vinculada a la llegada del verano. Por otra, el papel vertebrador que históricamente han desempeñado las sociedades musicales en la vida cultural de los pueblos.

La imagen prevista para esta noche promete ser especialmente evocadora. Decenas de niños, jóvenes y adultos recorrerán las calles portando sus "farolets" artesanales mientras las notas de la banda resuenan por el casco urbano. Una estampa que recuerda a las celebraciones de antaño y que recupera el espíritu de convivencia vecinal que durante décadas caracterizó a esta tradición.

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Los organizadores confían en que la respuesta ciudadana permita consolidar definitivamente esta recuperación y convertir la "Nit dels Farolets" en una cita de referencia dentro del calendario cultural de la Ribera.