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Muere un motorista de 28 años tras salirse de la carretera en Montroi

Un joven pierde la vida en un accidente de tráfico al salirse de la vía con su motocicleta

Una unidad del SAMU, en una imagen de archivo.

Una unidad del SAMU, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Un motorista de 28 años ha fallecido este sábado tras salirse de la vía en la CV-435 a la altura de Montroi.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), a las 18:18 horas recibieron el aviso de un accidente de motocicleta registrado en el kilómetro 9 entre las localidades de Real y Dos Aguas.

Al lugar de los hechos acudieron un SAMU y un SVB, que atendieron al motorista de 28 años que se había salido de la vía, según han confirmado fuentes de Dirección General de Tráfico (DGT) a EFE.

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Los sanitarios del SAMU intentaron practicar al herido maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero estas no pudieron evitar el fallecimiento.

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