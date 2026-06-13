Muere un motorista de 28 años tras salirse de la carretera en Montroi

Un motorista de 28 años ha fallecido este sábado tras salirse de la vía en la CV-435 a la altura de Montroi.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), a las 18:18 horas recibieron el aviso de un accidente de motocicleta registrado en el kilómetro 9 entre las localidades de Real y Dos Aguas.

Al lugar de los hechos acudieron un SAMU y un SVB, que atendieron al motorista de 28 años que se había salido de la vía, según han confirmado fuentes de Dirección General de Tráfico (DGT) a EFE.

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Los sanitarios del SAMU intentaron practicar al herido maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero estas no pudieron evitar el fallecimiento.