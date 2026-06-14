Una ciclista de Llaurí recorre 650 km para crear un itinerario por las cuatro grandes órdenes medievales de España

Tono Chamorro vive a caballo entre su inseparable bicicleta y su atracción por la historia y, en particular, por las órdenes militares y religiosas fundadas en la Península Ibérica en la Edad Media desde que, casi por casualidad, descubriera en Sant Mateu la bandera de la Orden de Montesa. Esta localidad del interior de la provincia de Castellón fue uno de los territorios incorporados al constituir la Orden de Montesa procedentes de la Orden del Hospital. Este ciclista aficionado afincado en Llaurí ya cubrió hace unos años con su bicicleta los 300 kilómetros que separan Montesa (la Costera) de Sant Mateu para dibujar una ruta para los amantes de los pedales y el senderismo a través de todos los territorios que han estado vinculados a la institución. La bandera que le regalaron en Sant Mateu cuando completó ese trayecto en el año 2017 le acompaña en la nueva aventura que le ha llevado a cruzar España de Este a Oeste, siguiendo los territorios de las antiguas esas órdenes militares y religiosas de España.

Tono Chamorro, el pasado lunes, al iniciar la marcha en Montesa. / Levante-EMV

“La idea surgió después de crear la ruta ‘Camins de l’Orde de Montesa’ debido al vínculo en el origen de la misma con la Orden de Calatrava. En un viaje por tierras de Extremadura, donde están las raíces de mi familia, comprobé que allí se dividía el territorio entre la Orden de Alcántara y la de Santiago, con lo que pensé en crear un itinerario de Este a Oeste recorriendo la historia de las cuatro órdenes más importantes de la España medieval”, relata Chamorro.

Chamorro posa ante el castillo de Calatrava. / Levante-EMV

Este ciclista aficionado de 64 años, que acumula en sus piernas miles y miles de kilómetros, se subió el lunes temprano a un tren de Cercanías que le llevó a Montesa, donde inició en solitario una aventura de alrededor de 650 kilómetros que, salvo imprevisto, le llevará el martes al castillo de Llerena, corazón administrativo, político y residencial de la Orden de Santiago en Extremadura. Este domingo descansa en Zalamea de la Serena (Badajoz) tras unas jornadas de cicloturismo que no duda en calificar como “muy bonitas, pero muy duras” debido a las altas temperaturas, repletas de momentos “emotivos” como cuando aparecen en el horizonte los castillos vinculados a cada una de las órdenes. “Iba por un camino absolutamente desierto que enlaza las Tablas de Daimiel con el castillo de Calatrava la Vieja (Ciudad Real) y cuando crees que el camino se acaba te encuentran con el castillo de la orden militar más antigua de España…, que resulta un castillo muy atípico porque esta en plano, era un castillo indefendible”, relata a Levante-EMV desde Zalamea de la Serena, donde se ha detenido este fin de semana. En esta localidad pacense se encuentra el castillo que fue sede del último Gran Maestre de la Orden de Alcántara quien, recuerda Chamorro, “ofreció protección a Antonio de Nebrija y donde se escribió la primera gramática española”.

El ciclista de Llaurí en Zalamea de la Serena, con el castillo al fondo. / Levante-EMV

En su itinerario, Tono Chamorro ha dejado constancia de su paso por diferentes ayuntamientos, pero su objetivo es plasmar en la bandera con la enseña de la Orden de Montesa las firmas de los alcaldes de las principales sedes vinculadas a este nuevo itinerario que el ciclista de Llaurí quiere dejar establecido. En el caso de Montesa, llegó tarde a su cita con el alcalde “por culpa del tren”, comenta, y fue la concejal de Cultura quien le despidió desde la puerta del ayuntamiento. También hizo alto en esa primera jornada en Vallada, “porque en su día formaba parte del Realenc de Montesa”.

Tras dos jornadas de descanso, este lunes saldrá en dirección a Llerena. “Son 80 kilómetros que dividiré en dos etapas, porque el terreno es muy quebrado y llevo mucho peso en la bicicleta”, comenta Chamorro. Allí finalizará el recorrido.

El ciclista quiere que la ruta que ha realizado -con algún salto en tren en tramos que ya había realizado- quede registrada para su disfrute en el futuro por otros aficionados. Destaca que se trata de una ruta lineal “que tiene una connotación muy importante, ya que discurre junto a la línea del ferrocarril de media distancia y cualquier puede hacer un tramo y regresar con tren a casa”, explica.