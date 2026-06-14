Claudia Gomis y María Benedito, nuevas falleras mayores de Alzira

Alzira ya tiene falleras mayores para el ejercicio 2027. Claudia Gomis Sanmartín, de 22 años y de la comisión Caputxins, y María Benedito Iborra, de 10 años, de la falla l’Alquenència, se han convertido en las falleras mayores electas de la ciudad, en una gala celebrada este domingo en el Gran Teatro, que ha conmemorado el 40 aniversario de la implantación del sistema democrático en el proceso de elección de las máximas representantes josefinas y ha contado con la presencia de las falleras mayores de 2026, Lluch Comins y Alba Furió.

Clausdi Gomis y María Benedito, con las fallera mayores de 2026, el alcalde de Alzira y el presidente de la JLF. / Pascual Fandos

Seis jóvenes optaban al trono de fallera mayor y siete niñas a la banda de fallera mayor infantil. Claudia Gomis, que ya ejerció como fallera mayor infantil en 2015, concurría con un grupo de amigas dispuestas a compartir un año inolvidable como integrantes de su corte de honor y, al parecer, todo ha salido según lo previsto.

Claudia Gomis, emocionada, tras su elección. / Pascual Fandos

En su intervención para presentarse ante el público, Claudia no ha dudado en señalar que ser fallera mayor de Alzira es uno de los sueños más grandes que se pueden vivir y ha recordado que su año como fallera mayor infantil fue una experiencia “que marcó mi vida para siempre”. “Me presento con la misma ilusión de aquella niña”, ha confesado, mientras señalaba que vivir momentos como el acto de elección ya suponía “un regalo” independientemente del resultado.

Las nuevas falleras mayores y el resto de candidatas, con los miembros de la corporación que han asistido al acto de elección. / Javier Palacios/JLF

Sus primeras palabras tras su elección han sido para agradecer al jurado que le haya dado la oportunidad “de cumplir uno de los sueños más importantes de mi vida” y, emocionada, ha querido felicitar a sus “compañeras y amigas” que compartirán con ella esta ilusión. “Espero estar a la altura de lo que Alzira se merece”, ha concluido.

Pascual Fandos

Más difícil lo ha tenido el jurado en la elección de la fallera mayor infantil y finalmente se ha decantado por María Benedito. “Es todo un honor y un orgullo poder representar a todos los niños y niñas de Alzira que querían saber quien sería la fallera mayor infantil que les iba a poner la banda”, ha comentado, tras gesto espontáneo en el que ha reconocido haberse quedado en blanco tras escuchar su nombre. Todo apunta que, en este caso, no todas las candidatas se integrarán finalmente en la corte de honor.

María Benedito. / Javier Palacios/JLF

El presidente de la Junta Local Fallera de Alzira, Luis Gisbert, ha expuesto que el acto de elección es “uno de esos días que dejan huella” y ha querido recordar que precisamente la presentadora del acto M.ª José Aledón, fue la primera fallera mayor infantil de Alzira tras la implantación del sistema democrático hace cuarenta años. Gisbert ha tenido palabras de agradecimiento para las trece aspirantes que, ha indicado, han demostrado su cariño por la fiesta. El presidente ha reivindicado la decisión de la JLF de prorrogar el plazo de presentación de aspirantes, cuando el trono infantil quedaba vacante, como un acto de responsabilidad, y ha agradecido la comprensión de las comisiones.

Noticias relacionadas

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destacado también que concurrir como candidata a fallera mayor supone “un acto de generosidad y amor profundo por la ciudad y por sus fallas” y ha señalado que todas las aspirantes merecen el reconocimiento de la ciudad.