Luto en Sellent por la muerte del hijo de la exalcaldesa en accidente de moto

Luto y consternación en Sellent, un pequeño municipio de unos 400 habitantes de la comarca de la Ribera Alta, por el fallecimiento del hijo menor de la exalcaldesa, Raquel Sancho.

El chico, de unos 15 años, fallecía este sábado en el Hospital La Fe de València como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tráfico. El siniestro se produjo a las 13.40 horas en la CV-195 a la altura de Caudiel, en el Alto Palancia, cuando la motocicleta en la que viajaba el menor como pasajero se salió de la carretera por "gravilla en la calzada", según explicaron fuentes de la Guardia Civil de Tráfico al diario Mediterráneo, del mismo grupo editorial que Levante-EMV. El conductor, mayor de edad, resultó herido leve y fue trasladado hasta el hospital de Sagunt. Allí recibió tratamiento de las lesiones producidas en el siniestro en el que ha muerto su compañero de vehículo. En cambio, el menor fue evacuado en helicóptero hasta la Fe, donde fallecía horas después.

La exalcaldesa Raquel Sancho / L-EMV

Cambio de alcaldía

El menor fallecido es uno de los dos hijos de Raquel Sancho (tiene otro de unos 20 años), actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sellent, y exalcaldesa de la pequeña localidad durante el mandato 2019-2023. En las pasadas elecciones municipales, Jordi San Martín, candidato de los socialistas, arrebataba la vara de mando a los populares consumando el giro político en el pueblo de la Ribera Alta, donde el PSPV no gobernaba en prácticamente tres décadas. Tras varios mandatos de Unión Valenciana y Partido Popular, San Martín logró el pasado 28 de mayo una ajustada victoria que le permitía adelantar al PP y obtener la mayoría del ayuntamiento. Con cuatro concejales, los socialistas dirigirán el consistorio durante los próximos cuatro años.

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La muerte del chico ha caído como una auténtica bomba en el pueblo de Sellent, una localidad de poco más de 380 habitantes.