Montroi conmemora el 30 aniversario de su Policía Local con un emotivo homenaje a los servicios de emergencia

Montroi celebró el viernes el acto institucional conmemorativo del 30 aniversario de la Policía Local, una ceremonia cargada de emoción, reconocimiento y gratitud hacia quienes, desde distintos ámbitos de la seguridad y las emergencias, han dedicado su vida al servicio público y a la protección de la ciudadanía.

Asistentes al acto celebrado el viernes. / Levante-EMV

El acto reunió a representantes institucionales, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, asociaciones y vecinos, en una jornada especialmente significativa en la que se destacó la trayectoria profesional y humana de numerosos funcionarios, agentes de policía y efectivos de emergencias que, a lo largo de estos treinta años, han contribuido al bienestar y la seguridad del municipio. Entre las autoridades asistentes se encontraban el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, y el director general de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana, Erich Vanacloig Gil, cuya presencia contribuyó al realce institucional del acto.

Uno de los momentos más solemnes de la ceremonia fue el nombramiento oficial del helipuerto municipal con el nombre de Coronel José Agustín Nieva Gómez, en homenaje a quien falleció durante los devastadores incendios forestales de junio de 2012 mientras participaba en las labores de extinción. Con este reconocimiento, Montroy perpetúa la memoria de quien dio su vida en el cumplimiento de su deber y mantiene vivo el recuerdo de su entrega, compromiso y vocación de servicio.

Asimismo, se procedió a la dedicación de diversas calles del municipio a los colectivos que diariamente velan por la seguridad y la atención de las emergencias, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), los servicios de bomberos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los profesionales sanitarios, el voluntariado, Protección Civil y las brigadas de obras. Este gesto simboliza el agradecimiento permanente de la población hacia quienes trabajan incansablemente para proteger vidas y atender situaciones de riesgo.

Durante el acto, la Policía Local de Montroy realizó también varios reconocimientos especiales. Entre ellos destacó la distinción otorgada al Intendente Jefe de la Policía Local de Paiporta, así como a efectivos de Protección Civil y a diversos agentes del propio cuerpo de la Policía Local de Montroy por su destacada actuación durante los episodios provocados por la dana.

De manera especialmente emotiva, se rindió homenaje a Francisco Ruiz Martínez, fallecido durante la riada ocasionada por la dana. Su recuerdo estuvo muy presente durante toda la ceremonia, convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Familiares, compañeros y asistentes compartieron un sentido reconocimiento a su figura y a los valores de solidaridad y entrega que representó.

El 30 aniversario de la Policía Local de Montroy ha servido no solo para celebrar tres décadas de servicio a la ciudadanía, sino también para reconocer el esfuerzo, la profesionalidad y el sacrificio de quienes, desde distintos ámbitos, trabajan cada día por la seguridad y el bienestar de todos.

Las autoridades, en un momento del acto celebrado en Montroi. / Levante-EMV

La jornada concluyó entre aplausos y muestras de afecto hacia los homenajeados, dejando patente el profundo agradecimiento de Montroy a todos los hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio público y a la protección de los demás.

Por último, se quiso realizar un agradecimiento especial a las Jefaturas y Alcaldías que acompañaron a la Policía Local en este acto, entre las que destacan las de Real, Alcàsser y Turís, así como al resto de municipios y entidades que se sumaron a esta conmemoración.

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Además del acto institucional, el programa de celebración del 30 aniversario se desarrolló a lo largo de todo el fin de semana con diversas actividades dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas destacaron una exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local de Riba-roja de Túria, actividades infantiles con hinchables, meriendas populares y una caminata por distintos parajes del término municipal de Montroy, iniciativas que contaron con una amplia participación vecinal y que contribuyeron a acercar la labor policial y de los servicios de emergencia a la población en un ambiente festivo y de convivencia.