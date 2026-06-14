Pascual Fandos

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Así ha sido la elección de María Benedito como fallera mayor infantil de Alzira

La niña María Benedito Iborra ha resultado elegida este domingo fallera mayor infantil de Alzira para el nuevo ejercicio en una gala celebrada en el Gran Teatro que ha conmemorado el 40 aniversario del sistema de elección democrático de las falleras mayores de la ciudad. Así ha sido el momento en que la presentadora, María José Aledón, ha revelado el fallo del jurado. María tiene diez años y procede de la falla l'Alquenència.