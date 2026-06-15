Salud
Alzira lanza una campaña para concienciar sobre la protección solar y la salud de la piel
La campaña municipal, en colaboración con laboratorios y farmacia local, distribuirá más de 2.500 muestras gratuitas de protector solar de alto factor
El Ayuntamiento de Alzira, a través de la Concejalía de Salud Pública, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para fomentar el uso de la protección solar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar la piel frente a la exposición al sol, especialmente durante los meses de verano, cuando la radiación ultravioleta alcanza niveles más elevados.
La iniciativa ha sido presentada hoy en rueda de prensa con la participación de la concejala de Sanidad, Lara Ferrer; el farmacéutico Nacho Bertomeu; y la técnica de los laboratorios BABÉ, Carlina Alcaide.
Según explicó la concejala, la campaña se desarrolla en colaboración con los laboratorios BABÉ y la Farmacia Bertomeu, que han aportado más de 2.500 muestras gratuitas de protector solar con factor de protección 50. Estas muestras se distribuirán en diferentes puntos de la ciudad durante los próximos días.
Los vecinos podrán recogerlas en el mercado ambulante de los miércoles, en la plaza del Reino, la plaza Mayor y en la sede de la Concejalía de Salud Pública, situada en la calle Sant Roc.
Charlas y acciones con una clínica local
Además del reparto de muestras, la campaña incluirá diversas actividades complementarias, entre ellas charlas informativas sobre la salud de la piel y acciones conjuntas con una clínica local.
Desde el ayuntamiento recuerdan que la protección solar no debe limitarse únicamente a los meses estivales. Factores como la exposición a la luz de las pantallas, la contaminación ambiental o el consumo de tabaco también influyen en la salud cutánea a lo largo de todo el año.
Los especialistas insisten en que la protección de la piel constituye una medida preventiva fundamental para evitar problemas de salud a corto y largo plazo. Una exposición excesiva al sol sin la protección adecuada puede favorecer la aparición de enfermedades graves, como el melanoma y otros tipos de cáncer de piel, además de acelerar el envejecimiento prematuro de la piel.
- Algemesí lidera un repunte de la delincuencia en la Ribera que tiene en Sueca la única excepción
- El alquiler turístico se dispara en Cullera hasta los 2.300 € mensuales en julio y casi 1.700 por semana en agosto
- Sumacàrcer prohíbe aparcar en todo el pueblo a los forasteros en su lucha contra la masificación en el río
- Luto en Sellent por la muerte del hijo de la exalcaldesa en accidente de moto
- Un grupo de menores patea brutalmente a un feriante en Algemesí
- La Fúmiga se despedirá de Alzira a lo grande con un concierto para 15.000 personas con entrada libre
- Una ciclista de Llaurí recorre 650 km para crear un itinerario por las cuatro grandes órdenes medievales de España
- El feriante agredido en Algemesí se resignó a su suerte: 'Que me peguen lo que quieran, ya me levantaré