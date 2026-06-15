Alzira lanza una campaña para concienciar sobre la protección solar y la salud de la piel

El Ayuntamiento de Alzira, a través de la Concejalía de Salud Pública, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para fomentar el uso de la protección solar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar la piel frente a la exposición al sol, especialmente durante los meses de verano, cuando la radiación ultravioleta alcanza niveles más elevados.

La iniciativa ha sido presentada hoy en rueda de prensa con la participación de la concejala de Sanidad, Lara Ferrer; el farmacéutico Nacho Bertomeu; y la técnica de los laboratorios BABÉ, Carlina Alcaide.

Según explicó la concejala, la campaña se desarrolla en colaboración con los laboratorios BABÉ y la Farmacia Bertomeu, que han aportado más de 2.500 muestras gratuitas de protector solar con factor de protección 50. Estas muestras se distribuirán en diferentes puntos de la ciudad durante los próximos días.

Los vecinos podrán recogerlas en el mercado ambulante de los miércoles, en la plaza del Reino, la plaza Mayor y en la sede de la Concejalía de Salud Pública, situada en la calle Sant Roc.

Charlas y acciones con una clínica local

Además del reparto de muestras, la campaña incluirá diversas actividades complementarias, entre ellas charlas informativas sobre la salud de la piel y acciones conjuntas con una clínica local.

Desde el ayuntamiento recuerdan que la protección solar no debe limitarse únicamente a los meses estivales. Factores como la exposición a la luz de las pantallas, la contaminación ambiental o el consumo de tabaco también influyen en la salud cutánea a lo largo de todo el año.

Los especialistas insisten en que la protección de la piel constituye una medida preventiva fundamental para evitar problemas de salud a corto y largo plazo. Una exposición excesiva al sol sin la protección adecuada puede favorecer la aparición de enfermedades graves, como el melanoma y otros tipos de cáncer de piel, además de acelerar el envejecimiento prematuro de la piel.