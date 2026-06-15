El pasodoble "Carcaixent i dolces" cierra una Fira Modernista "muy positiva" y aspira a ser el himno local

La Fira Modernista de Carcaixent ha concluido su edición de 2026 con un balance muy positivo, consolidándose como uno de los acontecimientos culturales y turísticos más importantes de la comarca. La elevada participación ciudadana, la gran afluencia de visitantes y el correcto desarrollo de todas las actividades han marcado una edición que ha tenido como colofón el estreno del pasodoble 'Carcaixent i dolces', una composición que aspira a convertirse en el futuro himno oficial del municipio.

El acto de clausura estuvo protagonizado por la Banda Jove y la Banda Sinfónica de la Lira i Casino Carcaixentí, que reunieron sobre el escenario a cerca de 70 músicos en un concierto que puso el broche final a varios días de recreaciones históricas, actividades culturales y propuestas turísticas vinculadas al modernismo.

Una de las recreaciones de la Fira Modernista de Carcaixent celebrada este fin de semana. / PERALES IBORRA

El momento más emotivo de la noche llegó con el estreno de 'Carcaixent i dolces', una obra compuesta por el músico local Frank Cogollos por encargo del Ayuntamiento de Carcaixent con motivo de una edición de la feria dedicada especialmente a la música. La pieza fue recibida con entusiasmo por el público asistente y, durante el concierto, se anunció el inicio de los trámites para que pueda convertirse en el futuro himno de la ciudad.

Mayor afluencia que en 2025

La concejala Fina Naya ha destacado en declaraciones a Levante-EMV la satisfacción del consistorio por el desarrollo de la feria y ha asegurado que la afluencia de público ha sido superior a la registrada el pasado año.

"En líneas generales hemos visto mucha más gente en las calles que en la edición anterior. El año pasado coincidimos con una ola de calor muy fuerte que hizo que muchos visitantes no acudieran, mientras que este año ha habido muchísima afluencia", ha señalado.

Las calles de Carcaixent se han llenado de vecinos y vecinas ataviados de época modernista. / PERALES IBORRA

Naya ha explicado que, aunque la jornada del domingo registró una asistencia algo menor, el balance global es muy positivo. "El domingo fue un poco más flojo, pero la feria ha funcionado muy bien. Ha habido una coordinación muy importante entre todas las personas que la gestionan y todo ha salido conforme estaba previsto", ha afirmado.

La responsable municipal también ha destacado el buen funcionamiento de las recreaciones históricas y del conjunto de la programación. "Todas las actividades se han desarrollado en horario y según lo planificado. Estamos muy satisfechos tanto con la organización previa como con el resultado final", ha añadido.

"Frank Cogollos ha regalado a Carcaixent un pasodoble"

Como novedad no anunciada previamente, la concejala ha subrayado el estreno de la nueva composición de Frank Cogollos. "En el concierto de clausura, Frank Cogollos, compositor local, ha regalado a Carcaixent un pasodoble. Ahora comenzaremos los trámites para que pueda convertirse en el himno del pueblo", ha explicado a este diario.

Por su parte, el propio compositor manifestó su emoción tras el estreno de la obra, dedicada a la ciudad y a su tradición musical. Cogollos agradeció públicamente la confianza depositada por el ayuntamiento para desarrollar este proyecto y destacó que es "un auténtico privilegio poder contribuir con mi música a la identidad y la historia de esta gran ciudad".